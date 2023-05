Frisch gebrüht und doch eiskalt? Kaffee wird im Sommer 2023 eisgekühlt getrunken oder gleich als Cocktail – auch abends!

Audiofiles zu den Kaffee-Gewohnheiten der Österreicherinnen und Österreicher für alle Radiostationen

ÖSTERREICH (OTS) - Kalter Kaffee macht schön, heißt es. Und: er liegt hierzulande voll im Trend: Immer mehr Österreicher brühen sich heuer nämlich ihren gepflegten Pausen-Kaffee über Eiswürfel. Auch Cocktails mit Kaffee werden immer beliebter! Aber, Hand aufs Herz: Haben Sie schon mal Basil Ginger Shot Espresso oder steirischen Kürbiskern-Kaffee getrunken? Was braucht’s denn für so einen fancy Kaffeedrink zuhause genau? Und wie schauen die Kaffeevorlieben von Herrn und Frau Österreicher im Sommer 2023 im Detail aus? Kaffeebotschafter Michael Ilsanker von Nespresso Österreich wird uns diese und auch andere Fragen gleich beantworten. Aktuell ist die Nespresso Roadshow – eine Art mobile Kaffee-Cocktail-Bar in einem Oldtimer-Bus – im ganzen Land unterwegs. Dort gibt’s Tipps und Tricks für den perfekten „Iced“ Coffee und – wer vorbeikommt, kann sich auch kostenlos seinen ganz eigenen Kaffee-Cocktail selber shaken!

ORIGINALTÖNE

Michael Ilsanker, wie mögen denn Herr und Frau Österreicher ihren Kaffee am liebsten im Sommer 2023?

OT01 0:00sec ILSANKER Trend zu kaltem Kaffee [Wir von...]

Gibt es hier auch Unterschiede bei den Altersgruppen? Wie mag denn die Generation Z ihren Sommerkaffee?

OT02 0:19sec ILSANKER Kaffee bei der Gen-Z [Die junge Generation...]

Und wie schaut das bei den traditionellen Kaffeegenießern aus?

OT03 1:07sec ILSANKER Vorlieben andere Altersgruppen [Auch die...]

Kürbiskern-Kaffee, wie darf man sich das vorstellen?

OT04 1:43sec ILSANKER Was ist Kürbiskern-Kaffee [Des ist ganz...]

Kaffee wird auch immer mehr am Abend getrunken. Mit den richtigen Zutaten lassen sich da dann schnell abwechslungsreiche Sommerdrinks mixen:

OT05 2:05sec ILSANKER Kaffee als Cocktails [Speziell Cocktails...]

Wie starte ich nun am besten hinein ins Selber-Mixen?

OT06 2:33sec ILSANKER Nespresso-Bulli [Wer das ganze...]

Wo finde ich den Nespresso-Bulli in meiner Nähe?

OT07 2:53sec ILSANKER Wo sind die Tourstopps [Nespresso ist...]

Verrätst Du uns noch das genaue Rezept eines beliebten Kaffee-Cocktails?

OT08 3:13sec ILSANKER Rezept Kürbiskern-Kaffee [Jetzt machma...]

