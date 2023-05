FFG: Boost für Start-up-Standort Österreich

FFG begrüßt klares Bekenntnis der Bundesregierung zu Innovation und Start-ups am Standort Österreich

Wien (OTS) - „Mit dem heute präsentierten Maßnahmenpaket für den Start-up-Standort Österreich, setzt die Bundesregierung einen wichtigen Schritt zur Attraktivierung des heimischen Innovations- und Technologiestandorts,“ sind die Geschäftsführer der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG Henrietta Egerth und Klaus Pseiner überzeugt: „Als FFG fördern wir Entrepreneurship bei jungen Gründerinnen und Gründern im technologischen und akademischen Bereich, denn vor allem Tech-Start-ups und Spin-offs sind für die Transformation der Wirtschaft ein essenzieller Faktor.“ Die FFG begrüßt daher das heute von Finanzminister Magnus Brunner und Justizministerin Alma Zadić vorgestellte Paket, das Erleichterungen bei Gründungen und Mitarbeiterbeteiligungen bringt.

Die FFG hat 2022 mehr als 82 Millionen Euro in Innovationsprojekte von heimischen Start-ups, Scale-ups und Spin-offs investiert – ein neuer Rekordwert. Als Contact Point für den European Innovation Council (EIC) wurden zudem österreichische Start-ups dabei unterstützt über 42 Millionen Euro an Förderung auf europäischer Ebene zu lukrieren. Auch ging das Spin-off-Fellowship-Programm in eine neue Runde, womit die Ausgründung aus akademischen und wissenschaftlichen Einrichtungen gefördert wird. Und bei der Internationalisierung hilft die FFG gemeinsam mit der aws durch das Global Incubator Network Austria (GIN) bei der Expansion im Wachstumsmarkt Asien.

Knapp 50 Prozent der Start-ups in Österreich beziehen öffentliche Förderungen. Laut aktuellem Start-up Monitor 2022 sind davon wiederum 61 Prozent FFG-gefördert. Von den Top-100-Start-ups – eine Erhebung des Wirtschaftsmagazin Trend – fördert die FFG 82. Im Global Entrepreneurship Monitor 2022 erhielt Österreich Bestnoten für sein spezifisches Förderprogramm und landet damit im internationalen Vergleich auf Platz 1.

Über die FFG:

Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG ist die nationale Förderagentur für angewandte Forschung und Entwicklung in Österreich und unterstützt österreichische Unternehmen, Forschungsinstitutionen und Forschende mit einem umfassenden Angebot an Förderungen und Services. Die FFG steht im Eigentum der Republik Österreich. Eigentümervertreter des Bundes sind das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW).

