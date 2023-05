e.venture-Studie zeigt auf: Die Energiewende muss neu gedacht werden.

Wien/Berlin (OTS) -

Erneuerbare können Stromversorgung nicht gewährleisten

Bis 2030 keine bilanzielle Deckung des Strombedarfs aus Erneuerbaren

Flexible Stromerzeugungskapazitäten sind erforderlich

Hohe Investitionen ins Stromsystem – Strompreis wird steigen

Langfristig stabiles Marktdesign sinnvoll

Politisches Ziel der Europäischen Union und Österreichs ist es, das Stromsystem zu dekarbonisieren und auf CO2-freie Stromerzeugung umzustellen. Für Österreich bedeutet dies den Ausbau bei Photovoltaik, Windenergie und Wasserkraft. Mit den Auswirkungen eines dekarbonisierten Stromsystems auf Versorgungssicherheit, Investitionserfordernisse und Marktdesign befasst sich die unabhängige Studie „Zukunft des österreichischen Strommarktes“, die vom Berliner Beratungsunternehmen e.venture consulting gmbh unter der Federführung des österreichischen Energieexperten Dr. Florian Haslauer, erstellt wurde.

„Als Grundlage für die erarbeiteten Ergebnisse unsere Studie dient eine modellierte Residuallastkurve für 2035 mit Annahme zu Stromverbrauch, Erzeugungsstruktur und Flexibilitätspotenzialen. Im Unterschied zu anderen Studien wird dabei der Bruttobedarf an flexibler Last, der sich aus einer bilanziell ausgeglichenen Erzeugung von Wind-, PV- und Wasserkraft-Strom ergibt, berechnet und den unterschiedlichen Flexibilitätsoptionen gegenübergestellt. Aus der verbleibenden Defizitlast wird dann der Bedarf an zusätzlich zu schaffender flexibler Erzeugung abgeleitet“, so Florian Haslauer.

Erneuerbare können Stromversorgung nicht gewährleisten

In der Studie wird davon ausgegangen, dass der Strombedarf in Österreich bis 2035 auf etwa 100 Terawattstunden (TWh) steigen wird. Dies bedeutet einen Zuwachs von 50 Prozent gegenüber dem aktuellen Bedarf. Treiber dafür sind die Elektrifizierung in der Industrie, in der Wärme und in der Mobilität sowie die Wasserstofferzeugung in Elektrolyseuren. „Trotz des starken Ausbaus der Erneuerbaren und der bilanziellen Deckung des Jahresstromverbrauchs durch die Erneuerbaren, ist eine bedarfsgerechte, sichere Stromversorgung ausschließlich durch PV, Wind und Wasser nicht gewährleistet“, so Haslauer zu einem Ergebnis der Studie, und ergänzt: „In einem von wetterabhängigen Erzeugungskapazitäten geprägten Stromsystem ist zu keiner Stunde eine genaue Deckung des Bedarfes durch die Erneuerbaren gegeben. Entweder fallen Überschüsse an oder es besteht ein Defizit.“

Bis 2030 keine bilanzielle Deckung des Strombedarfs aus Erneuerbaren erreichbar

Die österreichische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt bis 2030 den gesamten Strombedarf bilanziell aus Erneuerbaren zu decken. Laut Studie wird dieses Ziel nicht erreichbar sein. Ursachen dafür sind: lange Genehmigungsläufe, nicht ausreichend definierte Umsetzungsziele in den Bundesländern, fehlende ausgewiesene Flächen für PV und Windkraft in den Bundesländern, Engpässe bei Lieferanten und Errichtern. „Wir gehen davon aus, dass bis 2035 dieses Ziel erreicht werden kann, allerdings ist der Ausbaubedarf höher als die in den Zielen festgelegten 27 TWh. Wir nehmen eine Größenordnung von 40 TWh als Zubauerfordernis an“, so Florian Haslauer.

Flexible Stromerzeugungskapazitäten sind erforderlich

Trotz starkem Ausbau der Erneuerbaren Stromerzeugungskapazitäten und dem Erreichen der 100%igen bilanziellen Abdeckung des Strombedarfs im Jahr 2035 sind weiterhin flexible Kraftwerkskapazitäten in signifikantem Ausmaß erforderlich. Das werden aus heutiger Sicht noch erdgasbetriebene und teilweise wasserstoffbetriebene Gaskraftwerke sein. Nutzbare Flexibilitäten auf der Verbrauchsseite und Speicher, wie z.B. Batterien, leisten einen Beitrag, die Defizitstunden zu reduzieren, helfen aber nicht, die Spitze in der Defizitlast wesentlich zu reduzieren. „Es besteht die berechtigte Frage, ob mit einem weiteren Ausbau der Erneuerbaren Erzeugungskapazitäten der Bedarf an flexiblen Kapazitäten reduziert werden kann. Eine Sensitivitätsanalyse zeigt, dass das nicht der Fall ist – jedenfalls nicht in signifikantem Umfang“, erklärt Florian Haslauer.

Hohe Investitionen ins Stromsystem – Strompreis wird steigen

Der Umbau des Stromsystems ist mit hohen Investitionen verbunden. Laut der e.venture-Studie werden für den Ausbau der Wind-, Photovoltaik- und Wasserkraft-Kapazitäten etwa 31 Mrd. Euro benötigt. Der Aufbau der flexiblen Erzeugung und Speicher schlägt mit ca. 5 Mrd. Euro zu Buche und der Ausbau der Übertragungs- und Verteilnetze ist mit 30 Mrd. Euro zu veranschlagen.

Die Strompreise sind in den nächsten zehn Jahren etwa auf dem zumindest zweifachen Niveau dessen zu erwarten, was in den vergangenen 15 Jahren vor der Krise beobachtet wurde. Das spiegelt die Kosten der Dekarbonisierung und der Energiewende wider. „Haupttreiber sind die hohen notwendigen installierten Kapazitäten der Erneuerbaren, der erforderliche Netzausbau und der Ersatz von billigem russischen Pipeline-Gas durch LNG (Flüssiggas) und Erneuerbaren Wasserstoff“, betont Haslauer und fügt hinzu: „Neben den Strompreisen sollte man die für die Energiewende notwendigen hohen Netzinvestitionen und damit einhergehende steigende Netztarife nicht außer Acht lassen.“

Langfristig stabiles Marktdesign sinnvoll

Für den erforderlichen Ausbau der Stromerzeugung ist ein Marktdesign sinnvoll, das privatwirtschaftliche Investitionen anreizt und staatliche Förderungen zur Anreizlenkung minimiert oder gänzlich verzichtbar macht. Die Nutzung von Flexibilitäten, insbesondere auf der Verbrauchsseite, erfordert ein Marktdesign, das Anreize über Preissignale setzt.

Dies wird zukünftig wichtiger, da auf der Verbraucherseite Flexibilitäten entstehen, z. B. Wärmepumpen oder die Ladung von Elektrofahrzeugen. Bestehende Flexibilitäten in Haushalten sowie in Industrie und Gewerbe können am effizientesten mit Preissignalen genutzt werden. Das Marktdesign muss einen langfristigen Anreiz für privatwirtschaftliche Investitionen bieten. Der heutige Energy-Only-Markt (EOM) auf Basis der Merit Order erfüllt diese Voraussetzungen, so ein Fazit aus der e.venture-Studie.

„Sehr wichtig ist, mit der Mär aufzuräumen, dass es möglich ist, nur mit erneuerbarer Stromerzeugung den Strombedarf jederzeit abzudecken. Zudem muss klargemacht werden, dass mit der Erhöhung der erneuerbaren Stromerzeugung die Strompreise langfristig nicht sinken“, so Florian Haslauer abschließend.

Über e.venture consulting gmbh

e.venture consulting mit Sitz in Berlin unterstützt als Strategieberater in der Energiewirtschaft Kunden in der Strategieentwicklung sowie der Geschäftsoptimierung und begleitet Transaktionen mit dem Ziel, das Geschäftsportfolio langfristig zu optimieren. Das e.venture Team veröffentlicht regelmäßig unabhängige Studien zu aktuellen Themen der Energiewirtschaft in der DACH-Region und darüber hinaus. Als engagierter Berater begleitet e.venture potenzialträchtige Startups, um diese bei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen. Weitere Informationen unter www.e-vc.org

Rückfragen & Kontakt:

e.venture consulting gmbh

Dr. Florian Haslauer, T 0664 422 74 43, E florian.haslauer @ e-vc.org



BRUGGER DENGG PR

Dr. Hanna Brugger-Dengg, T 0664 105 31 48, E pr @ bruggerdengg.at