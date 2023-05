FPÖ – Nepp/Krauss: Danke an Veronika Matiasek für ihre herausragende Arbeit im Wiener Landtag

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss bedanken sich bei Veronika Matiasek für ihre jahrzehntelange herausragende Arbeit im Wiener Landtag und Gemeinderat. „Niki Matiasek hat sich in der Freiheitlichen Partei über Jahrzehnte große Verdienste erworben und war auch für uns intern in guten und schwierigen Zeiten immer eine unglaubliche Stütze. Ihr ständiger direkter Kontakt mit den Bürgern – insbesondere in ihrem Heimatbezirk Hernals – hat ihr große Beliebtheit in der Bevölkerung gebracht. Sie hat in ihrem politischen Wirken in der Bezirksvertretung, im Gemeinderat, als Stadträtin und als Landtagspräsidentin unzähligen Bürgern direkt und unbürokratisch in verschiedensten Lebenslagen geholfen. Dies hat ihr auch bei allen politischen Mitbewerbern die verdiente Anerkennung gebracht. Wir freuen uns, dass Niki Matiasek auch weiterhin als Obfrau des Wiener Seniorenrings tätig sein wird“, so Krauss und Nepp.



Veronika Matiasek war ab 1987 Bezirksrätin in Wien Hernals und von 1991 bis 2005 Bezirksvorsteher-Stellvertreterin. Seit dem Jahr 2004 ist die stellvertretende Landesparteiobfrau der FPÖ Wien. Im Jahr 2005 zog sie in den Wiener Landtag und Gemeinderat ein und widmete sich dort schwerpunktmäßig den Bereichen Integration, Frauenfragen, Konsumentenschutz und Umwelt. Von 2010 bis 2015 war Niki Matiasek Stadträtin und Mitglied der Wiener Landesregierung, von 2015 bis 2020 2. Landtagspräsidentin. Sie fungierte weiters als Obfrau der Initiative Freiheitliche Frauen und leitet den Wiener Seniorenring.



Matiasek übergibt ihr Mandat an Mag. Ulrike Nittmann, die bereits von 2015 bis 2019 im Wiener Landtag und Gemeinderat vertreten und von 2019 bis 2020 Stadträtin war.



