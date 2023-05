Neue Welt Verlag: "Krieg und Kriegsfolgen als Graphic Novel"

Eine authentische Fluchtgeschichte am Ende des Zweiten Weltkriegs

Wien (OTS) - Zu Pfingsten finden die alljährlich die traditionellen Sudetendeutschen Heimattage statt. Alte Traditionen werden gepflegt, und jüngere Generationen informieren sich über das Kulturerbe ihrer Ahnen. Denn je mehr die Erlebnisgeneration schwindet, umso wichtiger sind ihre Erfahrungen und Geschichten.

Eine davon ist die von Heinz Herwig Bathelt, den ein wesentlicher Teil seiner Flucht als sechsjähriges Kind von Schlesien nach Österreich durch das Sudetenland führte. Viele Jahre blieben Erlebnisse wie seine und die anderer Kinder seiner Generation unerzählt, erst in jüngerer Zeit, wo die Erlebnisgeneration schon fast verschwunden ist, widmen sich Wissenschaftler dem Schicksal der „Kriegskinder“. Dennoch bieten solche textlastigen Bücher keinen niedrig schwelligen Zugang für heutige Jugendliche, weshalb die Idee aufkam, die tatsächliche Fluchtgeschichte in der Form einer Graphic Novel – der „ernsthafteren“ Form eines Comics – aufzubereiten.

Herausgeber und Sohn Christoph Bathelt zeigt sich vom Ergebnis zufrieden: „Das Trauma der Flucht und die anschließende bedürftige Kindheit hat meinen Vater zwar geprägt, aber niemals verbittert. Seine Erlebnisse bestätigen den Satz Viktor Frankls, wonach es nur zwei Menschenrassen gibt: nämlich die ‚Rasse‘ der anständigen Menschen und die ‚Rasse‘ der unanständigen Menschen. Darum freue ich mich, dass der Neue Welt Verlag und mein Freund, Verleger Dipl.-Ing.Prof. Birol Kilic aus Wien, diese Intention verstanden und das Buch publiziert bzw. verlegt haben, um das Verbindende und damit Versöhnende darin zu dokumentieren. Es kann zudem für heutige Migranten ein Zugang sein, wenn sie sich mit den Befindlichkeiten ihrer neuen Heimat besser auseinandersetzen wollen.“

Verleger Birol Kilic schließt sich an:

„Die Programmphilosophie des Neue Welt Verlages ist österreichisch, aber stets mit dem Blick über die Grenzen hinaus in die „Neue Welt. Der Neue Welt Verlag möchte seit vielen Jahren Brücken bauen zwischen Menschen, Kulturen, Zeiten und Generationen im Sinne des Humanismus und des Friedens. Nicht einfach. Wir geben aber nicht auf. Mit diesem Projekt haben wir das erste Mal nicht nur in der Form etwas Neues geschaffen, sondern auch ein Thema gewählt, die Vergangenheit unseres Kontinents bis heute prägt. Viele Wunden bestehen noch heute, und nur wenn man darüber spricht, kann man sie heilen. Die Schilderung dieser Flucht ist nur eine der Abermillionen am Ende des Zweiten Weltkriegs. Andererseits ist sie außergewöhnlich wegen seiner präzisen Beobachtungsgabe und vielen erstaunlichen Details. Illustriert wurde das Buch von der jungen slowakischen Grafikerin Klára Štefanovičová.“

Die Erlebnisse von Heinz H. Bathelt

Herausgeber :Christoph Bathelt

DIN a4-Format,32 Seiten, Farbig, Softcover

Preis: 19,90 Euro

ISBN-Nummer 978-3-9505287-0-1

Neue Welt Verlag, Wien

