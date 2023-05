3x3 WM Kick-Off: Mit diesen Songs motivieren sich die Profis

win2day veröffentlicht eine exklusive Playlist mit den Lieblingssongs der Medaillenanwärter:innen.

Wien (OTS) - Die FIBA 3x3 Weltmeisterschaft presented by win2day findet von 30. Mai bis 4. Juni 2023 am Wiener Rathausplatz statt. Täglich werden rund 15.000 Sportbegeisterte in der Fanzone erwartet, wo 20 Damen- und 20 Herrenteams in der seit 2021 olympischen Trendsportart um die WM-Titel spielen. 15.000 Fans pro Tag und 3.000 Zuseher:innen gleichzeitig am Main Court werden den Rathausplatz zum Beben bringen.

Österreich geht mit je einem Damen- und Herrenteam auf die Jagd nach Gold, Silber und Bronze. Die vier Spielerinnen und Spieler befinden sich in den finalen Tagen der Vorbereitung. Grund genug für win2day, dem Presenting Partner der WM, nachzufragen, wie sich die WM-Stars auf die Heim-WM einstimmen und eine exklusive 3x3 WM Spotify-Playlist mit ihren Tophits zu gestalten.

Nachzuhören sind die Songs hier:

https://open.spotify.com/playlist/3lDBIgMYlCQkZwzPdaLZ3z?si=871b5d3bf

2c840f1

Diversität im Damenteam

So vielfältig wie die Fähigkeiten unserer Basketball-Damen ist auch ihr Musikgeschmack. Camilla Neumann ist nicht nur eine unserer besten 3x3-Spielerinnen, sondern auch angesehene Forscherin im Bereich Klimapolitik und Ökonomik. In der Vorbereitung auf die großen WM-Matches geht es bei ihr sommerlich zu. Neben Farrukos größtem Hit „Pepas“ liegt bei der 28-jährigen Nicky Youre mit „Sunroof“ besonders hoch im Kurs.

Bei Sarah Sagerer gehört zu ihrer Spielvorbereitung neben „Augen auf“ von Sido „Escapism“ von RAYE & 070 Shake. Auch Sagerer ist ein Multitalent: Nachdem sie in Ohio und Florida Basketball auf der High School perfektioniert hat, erlangte sie einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre. Zum Chillen hört sie gerne „Me Gustas Tu“ von Manu Chao.

Sigi Koizar wurde ebenfalls in den USA zum Basketball-Profi ausgebildet und war mit ihren akademischen Leistungen an der absoluten Spitze der University of Maine angesiedelt. Die 27-Jährige stimmt sich ruhiger und südländischer auf ihre Spiele ein. Mit „Un Beso en Madrid“ von Tini und Alejandro Sanz, „Por Fin Te Econtre“ von Cali Y El Dandee und „Amazed“ von Lonestar behält sich Koizar ihren Boost für den Court auf.

Anja Fuchs-Robetin sucht vor dem Spiel Ablenkung durch Musik mit anspruchsvollen Lyrics. Die 1,83 Meter große Deutschland-Legionärin hört bevorzugt den Billy Joel Klassiker „Vienna“ im Greta Ray Cover, „Ausgehen“ von AnneMayKantereit und „These streets“ von Paolo Nutini.

Ein Team voller Überraschungen

Vor dem Spiel hört Martin Trmal: „Que Sera Sera“ von Doris Day! Der 26-Jährige verbindet den 50er-Jahre-Klassiker mit einem seiner Lieblingsfilme: „Der Mann, der zu viel wusste“. Ganz anders klingt es, wenn er „FTS“ von Showtek aufdreht.

Ein Fan der 2000er-Jahre ist Matthias Linortner. Der 1,95 Meter große Gmundner nützt „Stan“ von Eminem feat. Dido zum „dankbar sein, wie gut ich es hab“ und Obsesiòn von Aventura für die gute Laune. Lauter wird es dann aber beim Aufwärmen, wenn Linortner „Humble“ von Kendrick Lamar auflegt.

Filip Krämer und Nico Kaltenbrunner verbindet nicht nur das 3x3 Nationalteam, sondern auch ihre Leidenschaft für „September“ von Earth, Wind and Fire. „Jeder singt mit und es bringt gute Stimmung und ein Lachen in jedes Gesicht“, so Kaltenbrunner. Während Krämer „Over“ von Drake als Motivationslied verwendet, nutzt Kaltenbrunner „Hold You – Hold Yuh“ von Gyptian zum Pushen.

Über win2day

win2day ist die erste und einzige Adresse für konzessioniertes Online-Glücksspiel in Österreich. win2day vereint Casino Klassiker, Slots, Lotteriespiele wie Lotto 6 aus 45 und Sportwetten auf einer einzigen Spieleseite. win2day ist das Online-Spielangebot der Österreichischen Lotterien, die vom Bundesministerium für Finanzen die einzige Konzession zur Durchführung von Elektronischen Lotterien erhalten haben.

Es lebe Fairplay

win2day steht für Sicherheit bei der Spielabwicklung, der Gewinnauszahlung und im Datenschutz. Der Kern allen Handelns ist der Spielerschutz und das Sicherstellen von begleitenden Rahmenbedingungen. Mit anderen Worten: Die Spiele von win2day laufen nach österreichischen Standards und Regeln ab.

Topplayer im heimischen Sport

win2day ist seit 2022 als Topplayer im heimischen Sportsponsoring aktiv. win2day sponsert neben der 3x3 EM 2022 in Graz und der 3x3 WM 2023 in Wien die win2day Basketball Herren Superliga, die win2day Basketball Damen Superliga und die win2day Rollstuhlbasketball Liga sowie die Damen- und Herren-Nationalteams. Zusätzlich unterstützt win2day Herren-, Damen- und Behindertensport im Eishockey, Beach-Volleyball, Tischtennis und Tennis.

3x3 Basketball WM Playlist:

https://open.spotify.com/playlist/3lDBIgMYlCQkZwzPdaLZ3z?si=871b5d3bf

2c840f1

Ein Foto zum Download finden Sie unter:

https://bit.ly/win2day-3x3-WM-Spotify-Playlist

Rückfragen & Kontakt:

Patrick Minar

Managing Director Corporate Communications

Casinos Austria AG – Österreichische Lotterien Ges.m.b.H.

Tel.: +43/1/79070 – 31900

E-Mail: patrick.minar @ lotterien.at

Homepage: www.lotterien.at



Georg Wawer

Managing Director win2day

Tel.: +43/1/79070 – 36100

E-Mail: georg.wawer @ win2day.at

Homepage: www.win2day.at



Wolfgang Jethan

Sportsponsoring win2day

Tel.: +43/1/79070 – 36110

E-Mail: wolfgang.jethan @ win2day.at

Homepage: www.win2day.at