KPS Partner Steuerberatung | Wirtschaftsprüfung GmbH ist Steuerberater:in des Jahres 2023!

In den prachtvollen Sofiensälen, nahmen die PartnerInnen der Kanzlei, stellvertretend für das gesamte Team, den Preis von Finanzminister Magnus Brunner entgegen.

Niederösterreich/Wien (OTS) - „One in a Million“ sind wir zwar nicht, aber die Besten aus über 15.000 Einreichungen! KPS Partner Steuerberatung | Wirtschaftsprüfung GmbH wurde zum Steuerberater:in des Jahres 2023, in der Kategorie "Allrounder Niederösterreich" gekürt!



Mag. Caroline Huemer: "Ein großartiger Beweis für unser starkes Team und dafür, dass wir uns am richtigen Weg befinden! Aber ohne unsere Klientinnen und Klienten die uns seit Jahren in den wichtigsten Bereichen des Unternehmertums vertrauen, wären wir nicht ausgezeichnet worden, deswegen ein großes Danke an alle großen und kleinen Unternehmen, an die Einzelpersonen und Konzerne die uns ihr Vertrauen schenken! Für uns ist diese Auszeichnung ein wichtiges Feedback zu unseren Leistungen im letzten Jahr und natürlich ein unglaublicher Ansporn für die Zukunft."

Rückfragen & Kontakt:

Joachim Zierhofer

0043 2236 506220

joachim.zierhofer @ kps-partner.at

www.kps-partner.at