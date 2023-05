RebelDot: Rumänisches Unternehmen für Softwareentwicklung und Frankfurter Technologieberatung starten Partnerschaft zum Ausbau des Unternehmens- und Startup-Geschäfts in DACH und UK

CLUJ-NAPOCA, Rumänien und Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der in Rumänien ansässige Softwaredienstleister RebelDot geht eine Partnerschaft mit der in Frankfurt ansässigen Technologieberatungsfirma Mobivise GmbH ein, die von Andrew Smith, einer ehemaligen Führungskraft von Accenture, geleitet wird, um das Wachstum in der DACH-Region und in Großbritannien voranzutreiben.

Unter der Leitung von Andrew Smith, einem ehemaligen leitenden Angestellten von Accenture, wird die Partnerschaft dazu beitragen, das schnell wachsende Geschäft von RebelDot in Europa voranzutreiben.

RebelDot wurde 2018 gegründet und wird von FT1000 2023 als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa bezeichnet. Ihr Fachwissen liegt in der Entwicklung von „Experience First"-Software, die es Unternehmen ermöglicht, ihr digitales Wachstum zu beschleunigen. Mit einem beeindruckenden NPS-Wert von 97,1 ist RebelDot für die Bereitstellung von Qualitätslösungen bekannt und ist ein vertrauenswürdiger Microsoft Certified Solution Partner. Sie nutzen auch fortschrittliche Technologien der generativen künstlichen Intelligenz, darunter GPT4 von OpenAI und PaLM von Google, um ihren Kunden innovative Lösungen anzubieten.

Andrew, ehemaliger Leiter von Accenture Industry X und Generaldirektor von Avanade in Deutschland, der Schweiz und Österreich, bringt seine umfassende Erfahrung bei der Entwicklung von Wachstumsstrategien und der Anwendung künstlicher Intelligenz in die Partnerschaft ein. Mit seiner Beteiligung an erfolgreichen Akquisitionen und seinem Hintergrund als Startup-Gründer wird Andrews Expertise zum Wachstum von RebelDot beitragen.

Andrew Smith, geschäftsführender Gesellschafter der Mobivise GmbH, hob das Wachstum und den Ruf von RebelDot für Qualität und Innovation bei Softwarelösungen hervor. Er erkennt das Engagement von RebelDot im Bereich der künstlichen Intelligenz an und ist überzeugt, dass ein immenses Potenzial besteht, um in der DACH-Region und in ganz Europa einen Mehrwert zu schaffen.

Tudor Ciuleanu, Gründer und CEO von RebelDot: „Unser Ziel ist es, die 30-jährige Erfahrung von Andrew bei Accenture und Avanade zu nutzen, um Kunden in verschiedenen Branchen KI-gestützte Softwareerlebnisse zu bieten."

RebelDot konzentriert sich darauf, Marken bei der Entwicklung digitaler Produkte, die das Geschäftswachstum fördern, zu unterstützen. Das Unternehmen mit Niederlassungen in Rumänien und Kopenhagen setzt sich für die Implementierung führender digitaler und KI-Produkte ein und hat die Vision, Europas führender Anbieter von KI-gestützten(AI-powered) Software-Erlebnissen zu werden.

Mobivise, unter der Leitung von Andrew Smith, ist ein Beratungsunternehmen, das sich auf kreative Unternehmungen und Technologie spezialisiert hat. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellung von Softwarelösungen sind die Fachkenntnisse und der Hintergrund von Andrew in den Bereichen Mathematik und KI eine wertvolle Bereicherung für den europäischen Markt.

Mit einer gemeinsamen Vision für Innovation und einem Engagement für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger digitaler Lösungen ist die Zusammenarbeit bereit, die europäische Technologiebranche maßgeblich zu beeinflussen.

Rückfragen & Kontakt:

Tudor Ciuleanu,

CEO,

tudor.ciuleanu @ rebeldot.com,

RebelDot,

Andrew Smith,

Geschäftsführender Partner,

andrew.smith @ mobivise.com,

Mobivise,

Andrei Temneanu,

Andrei.Temneanu @ rebeldot.com; +40 755 636 358