GrECo – seit über 40 Jahren in Oberösterreich aktiv

Weniger Arbeit, mehr Wohlstand? Franz Schellhorn 1/2

Dank unserem Netzwerk und unserer lokalen Präsenz in Oberösterreich sind wir in der Lage unsere Klienten individuell und verlässlich vor Ort zu betreuen Christoph Repolust, Vorstand GrECo International AG 2/2

Wien (OTS) - GrECo blickt auf über 40 erfolgreiche Jahre in der Region Oberösterreich zurück und nahm das zum Anlaß gebührend zu feiern. Am 23. Mai 2023 lud man in die exklusiven Räumlichkeiten des Palais Kaufmännischer Verein in Linz. Über 300 Klienten, Freunde und Partner, darunter prominente Gäste aus Wirtschaft und Politik sind der Einladung gefolgt.

Thomas Stelzer, Landeshauptmann von Oberösterreich ließ es sich nicht nehmen GrECo zum Jubiläum zu gratulieren. Franz Schellhorn von der Agenda Austria sprach in einem Impulsreferat über „Weniger Arbeit, mehr Wohlstand?“ und im Anschluß fand der Abend bei einem köstlichen Buffet, Musik und angeregten Gesprächen einen angenehmen Ausklang.

Gefeiert wurde auch der Zusammenschluß mit der Denkberatungs GmbH, seit kurzem Teil der GrECo. Oliver Denk und seine MitarbeiterInnen wurden herzlich in der GrECo Familie Willkommen geheißen.

Regional Manager Peter Deutsch, freute sich mit seinem gesamten Team, dass so viele Gäste seiner Einladung gefolgt sind und diese Jubiläumsfeier zu einem tollen Erfolg gemacht haben.

Die perfekt Mischung machts

Rund 45 Mitarbeitende betreuen von Linz aus Unternehmensklienten im starken Wirtschafts- und Industrieraum Oberösterreich und deren Tochtergesellschaften in aller Welt. Das GrECo Team ist ein erfrischender Mix aus Jung und Älter, bestehend aus Juristen, Betriebswirten, Technikern und Versicherungskaufleuten unterschiedlicher Nationalitäten. Kurzum, die beste Basis für eine „maßgeschneiderte“ Betreuungs- und Dienstleistungsstruktur zum Wohle der GrECo-Klienten. „ Dank unserem Netzwerk und unserer lokalen Präsenz in Oberösterreich sind wir in der Lage unsere Klienten individuell und verlässlich vor Ort zu betreuen “, versicherte GrECo Vorstand Christoph Repolust.

Über GrECo

Die GrECo Gruppe ist ein Familienunternehmen und Österreichs führender Risikospezialist und Versicherungsmanager für die Industrie, den Handel, das Gewerbe sowie den öffentlichen Sektor. Aktuell werden vom Unternehmenssitz in Wien aus 68 Niederlassungen mit zirka 1.200 MitarbeiterInnen in 17 Ländern geleitet. In Österreich ist GrECo mit 12 Niederlassungen und rund 382 MitarbeiterInnen vertreten.

Die dezentrale Standortpolitik und die damit verbundene persönliche Nähe zu den Klienten sind zentrale Elemente der umfassenden Dienstleistung, und meist ein großes Plus gegenüber Mitbewerbern. Über das globale Netzwerk von Versicherungsspezialisten, GrECo nova, ist GrECo auch international in über 150 Ländern weltweit vertreten.

Rückfragen & Kontakt:

GrECo International AG | Elmargasse 2-4 | 1190 Wien | www.greco.services

Mag. Judith Fleck | T +43 5 04 04 140 | M +43 664 88 38 05 09 | E j.fleck @ greco.services