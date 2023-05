LH Mikl-Leitner/LAbg. Hackl: „Neuordnung der Tourismusfinanzierung entlastet 20.000 Betriebe in Niederösterreich“

NÖ Landtag beschließt einstimmig Tourismusgesetz und schafft damit Interessentenbeitrag ab

St. Pölten (OTS) - Heute wurde im niederösterreichischen Landtag einstimmig das neue Tourismusgesetz 2023 beschlossen. Damit einher geht eine Abschaffung des Interessentenbeitrags und eine Aufstockung der Nächtigungstaxe in Niederösterreich. Der Interessentenbeitrag wurde 20.000 Betrieben in Niederösterreich in Rechnung gestellt, die mit dem Tourismus in Verbindung stehen. Die Art und die Lage des Betriebs entschieden über die Höhe der Abgabe, die zwischen 10 und 2.300 Euro lag. Der Verwaltungsaufwand für die Einhebung der Abgabe war dadurch relativ hoch.

„Mit dem heutigen Beschluss des Tourismusgesetzes ist die größte Reform des Tourismussystems in Niederösterreich in den letzten Jahrzehnten gelungen. Ich freue mich, dass der unübersichtliche und bürokratische Interessentenbeitrag nun der Vergangenheit angehört. Die Betriebe ersparen sich in Summe alljährlich 10 Mio. Euro. Im Gegenzug passen wir die Nächtigungstaxe ab 2024 auf ein national und international vergleichbares Niveau an“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Die Tourismusbetriebe in Niederösterreich verzeichneten im Vorjahr 6,6 Millionen Nächtigungen. Viele Gäste nächtigten in Niederösterreich, weil sie von Kampagnen der Niederösterreich Werbung oder bei Angeboten der sechs Tourismusdestinationen angesprochen wurden. Finanziert werden diese ab 2024 auch aus der erhöhten Nächtigungstaxe. Sie beträgt 2,5 Euro und in Kurorten 2,9 Euro. Bei 80 Prozent der Nächtigungen werden bereits heute in Niederösterreich mehr als 1,4 Euro Nächtigungstaxe verrechnet. Auch in der Steiermark liegt die Nächtigungstaxe bei 2,50 Euro. In Oberösterreich mit 2,20 Euro nur geringfügig darunter.

LAbg. Kurt Hackl betonte: „Heute scheint für den niederösterreichischen Tourismus die Sonne, wir haben die Finanzierung des Tourismussystems auf neue Beine gestellt. Bereits seit drei Jahren haben wir den Interessentenbeitrag wegen der COVID-Pandemie ausgesetzt, auch heuer setzen wir ihn aus und dann ist diese Bagatellsteuer komplett abgeschafft. Die Tourismusfinanzierung in Niederösterreich ist nun einfacher und nachvollziehbarer ausgestaltet. Ein Nächtigungsgast gibt im Schnitt in Niederösterreich über 160 Euro pro Tag aus. Davon macht die Nächtigungstaxe gerade einmal 1,8 Prozent aus. Die Erhöhung der Taxe wird der erfolgreichen Nächtigungsentwicklung keinen Abbruch tun. Wir gehen davon aus, dass wir heuer unser Rekordergebnis bei den Nächtigungen von 2019 übertreffen können.“

