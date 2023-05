Babler vorn: Laut „BLICKWECHSEL“-Umfrage würde die SPÖ mit Babler bei der Nationalratswahl besser abschneiden als mit Doskozil

Salzburg/Wals (OTS) - Laut exklusiver OGM-Umfrage im Auftrag von ServusTV legt die SPÖ bei der Sonntagsfrage mit Hans Peter Doskozil als Spitzenkandidat 4 Prozent zu und kommt auf 24 Prozent Stimmenanteil. Damit würde sie die ÖVP (20) klar überholen. Die FPÖ wäre mit 26 Prozent weiterhin auf Platz 1. Grüne und NEOS kämen auf jeweils 10 Prozent, die KPÖ auf 8.

Mit Andreas Babler erreicht die SPÖ 26 Prozent. ÖVP (23) und FPÖ (28) würden dann aber kaum Stimmen verlieren und hätten weiterhin eine Mandatsmehrheit. Grüne (8), Neos (9) und KPÖ (4) schneiden bei einer von Babler geführten SPÖ sichtbar schwächer ab, womit eine 3er-Koalition SPÖ, Grüne, Neos möglich wäre.



Sample aller Umfragen: 1.186 Online-Interviews repräsentativ für Österreich, Personen ab 16 Jahren, Maximale Schwankungsbreite +/- 2,8 % auf Basis aller Befragten.



Warum ignoriert Österreich seine Impf-Opfer? Betroffene, die am Post-Vac-Syndrom leiden, suchen in Österreich vergeblich nach Anlaufstellen.

Haben wir zu viele Supermärkte? In keinem anderen Land ist die Supermarkt-Dichte so hoch wie in Österreich, sind die hohen Preise für Mehl, Butter und Co. hausgemacht?



