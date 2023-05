Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen und mehr

Von „Habsburgs Glanz & Untergang“ bis zum „Schwanenteich“

St.Pölten (OTS) - Am Donnerstag, 1. Juni, lädt der Kral Verlag ab 19 Uhr im Kaiserhaus Baden zu einem Vortrag von Wolfgang Mastny, Robert Bouchal und Peter Schubert über „Habsburgs Glanz & Untergang“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Kral Verlag unter 02672/82236 und www.kral-verlag.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 1. Juni, feiert ab 19 Uhr bei den Sommerspielen Schloss Sitzenberg Hugo von Hofmannsthals Lustspiel „Dame Kobold" nach Pedro Calderón de la Barca Premiere (Regie: Angela Schneider). Folgetermine: 8. bis 11., 16. bis 18. und 23. bis 25. Juni; Beginnzeiten: Freitag und Samstag um 19.30 bzw. Donnerstag und Sonntag um 17.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0664/9490803, e-mail karten @ schloss-sitzenberg.at und www.schloss-sitzenberg.at.

Der Dorfplatz von Leobendorf ist am Donnerstag, 1. Juni, die nächste Station des Lastkrafttheaters im Zuge seiner diesjährigen Tournee mit Neil Simons „Ein seltsames Paar“ in der Regie von Nicole Fendesack; Beginn ist um 19 Uhr. Um 19.30 Uhr beginnen dann die Aufführungen am Freitag, 2. Juni, vor dem Volksheim Herzogenburg und am Dienstag, 6. Juni, am Florianiplatz in Gerersdorf. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Lastkrafttheater unter 0699/11127543 und 0676/6947625, e-mail info @ lastkrafttheater.com und www.lastkrafttheater.com.

„Vom Wachsen & Werden“ nennt sich eine Produktion des Theaters Frischluft von und mit Ella Necker und Barbara Salcher für Kinder ab drei Jahren, die am Donnerstag, 1. Juni, ab 9 und 10.30 Uhr im Theater Forum Schwechat auf dem Spielplan steht. Am Freitag, 2. Juni, folgt wiederum ab 9 und 10.30 Uhr für Kinder ab fünf Jahren „Vom Wünschen & Träumen“. Nähere Informationen und Karten beim Theater Forum Schwechat unter 01/7078272, e-mail karten @ forumschwechat.com und www.forumschwechat.com.

Eine „Italienische Reise“ veranstaltet der „Klangraum Waidhofen an der Ybbs“ am Freitag, 2. Juni, ab 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Windhag: Markus Hering liest dabei Texte von Johann Wolfgang Goethe, das Ensemble Affinità spielt Musik von den Originalschauplätzen. Nähere Informationen und Karten beim Bürgerservice Waidhofen an der Ybbs unter 07442/511, e-mail post @ waidhofen.at und www.klangraeume.at.

Am Freitag, 2. Juni, präsentieren auch die Science Busters ab 19.30 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf ihre 15-Jahre-Jubiläumsshow „Planet B“. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Im Rahmen von „Kultur im Kotter“ im ehemaligen Kotter von Groß-Enzersdorf stellt Barbara Deißenberger am Freitag, 2. Juni, ab 19.30 Uhr ihren neuen Roman „Eine Geschichte in Weiß“ vor; musikalisch begleitet wird die Esslinger Schriftstellerin von Lin Guo und Cornelia Grill-Schubert. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter e-mail kultur-im-kotter @ gmx.at und www.kultur-im-kotter.at.

Im Landestheater Niederösterreich in St. Pölten beginnt am Freitag, 2. Juni, um 16 Uhr die Gastspielserie des Theaters mit Horizont mit „Peter Pan“ von Clemens Handler und Gernot Kogler nach James Matthew Barrie. Folgetermine: 3. Juni ab 14 und 16.30 Uhr, 16. Juni ab 16 Uhr sowie 17. Juni ab 14 und 16.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/908080-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net.

Im Festspielhaus St. Pölten wiederum tanzt die schwedische Compagnie Skånes Dansteater für ein junges Publikum ab sieben Jahren am Freitag, 2. Juni, ab 10 Uhr in einer Schulvorstellung sowie am Samstag, 3. Juni, ab 14 und 18 Uhr in zwei Familienvorstellungen den „Karneval der Tiere“. Die Choreographie zur klassischen Musik von Camille Saint-Saëns und Nikolai Rimski-Korsakow stammt von Marcos Morau. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

„Männervernichtungsgeschichten“ heißt eine Komödie von Uli Brée, die unter der Regie von Ewald Polacek am Freitag, 2., und Samstag, 3. Juni, jeweils ab 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 4. Juni, ab 18 Uhr im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, auf dem Spielplan steht. Nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/52955, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Im Wald4tler Hoftheater in Pürbach liest Regisseur Kurt Ockermüller am Freitag, 2. Juni, in memoriam Karl Merkatz aus seinem „Mundl“-Buch „Ein echter Wiener geht nicht unter“. Am Samstag, 3. Juni, gastiert dann Sigi Zimmerschied mit seinem Programm „Dopplerleben – Eine Fälscher-Saga“. Beginn ist jeweils um 20.15 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Wald4tler Hoftheater Pürbach unter 02853/78469, e-mail office @ hoftheater.at und www.hoftheater.at.

Bei den „Kulturtagen Schloss Pöggstall“ steht am Samstag, 3. Juni, ab 19 Uhr im Arkadenhof des Schlosses das Theater-Musik-Kabarett „Neues aus dem Dachgeschoss / Wiener und andere Menschenfresser“ mit Isabell Pannagl, Adi Hirschal, Dieter Kolbeck und Arnulf Lindner auf dem Programm. Karten u. a. unter 01/7125400, e-mail ticket @ culturall.com und www.culturall.com; nähere Informationen unter e-mail info @ kulturtage-schlosspoeggstall.at und www.kulturtage-schlosspoeggstall.at.

Das MÖP Figurentheater feiert am Samstag, 3. Juni, ab 10 Uhr auf dem Europaplatz in Mödling gemeinsam mit Gastbühnen „Kasperls 20. Geburtstag“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02236/865455, e-mail moep @ aon.at und www.puppentheater.co.at.

In der Fine Art Galerie Traismauer stellt Cornelia Travnicek am Sonntag, 4. Juni, ab 16 Uhr ihr Buch „Assu. Aus Reisen“ vor; musikalische Begleitung: Andreas Mayerhofer. Nähere Informationen und Karten unter 0664/3388720 bzw. 0680/3133185, e-mail office @ fineartgalerie.at und www.fineartgalerie.at.

Im Rahmen der „Tage der offenen Kartause“ in Mauerbach präsentieren Dr. Christoph Bazil, Präsident des Bundesdenkmalamtes, und Dr. Bernhard Hebert, Leiter der Abteilung für Archäologie, am Sonntag, 4. Juni, ab 14 Uhr „Römersteine und spätantike Gräber aus der Ottakringer Straße in Wien-Hernals“, ein neues Beiheft der Fundberichte aus Österreich. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und Karten unter 01/53415-850500, e-mail mauerbach @ bda.gv.at und www.bda.gv.at.

Ebenfalls am Sonntag, 4. Juni, bringen Valentina Kratochwil und Christian Kohlhofer ab 17 Uhr im Musium Reinsberg mit „Gleich hinterm Feuermond“ ein intergalaktisches Rätselabenteuer für Kinder ab sechs Jahren auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten unter 07487/23512, e-mail office @ reinsberg.at und www.kulturdorf.reinsberg.at.

Für Kinder ab vier Jahren wiederum konzipiert ist das Objekttheater „Drei Zentimeter“ mit Fabricio Ferrari im Rahmen von „MiMiS Sonntag“ am Sonntag, 4. Juni, ab 15 Uhr im Stadtsaal Mistelbach. Nähere Informationen und Karten unter 02572/2515-4300, e-mail puppentheatertage @ mistelbach.at und www.puppentheatertage.at.

Schließlich liest Dragqueen Candy Licious am Montag, 5. Juni, ab 9.30 Uhr im Cinema Paradiso St. Pölten für Kinder ab fünf Jahren aus den Kinderbüchern „Filip Fisch“ von Doris Maria Weigl, „Ilvie Little“ von Susanne Stemmer und „Schwanenteich“ von Michi Fleischmann. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und Anmeldungen unter 02742/34321, e-mail schule @ cinema-paradiso.at und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

