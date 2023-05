Die 3x3 Basketball-WM rockt im ORF den Rathausplatz

Ab 30. Mai rund 30 Stunden live in ORF SPORT + und in der ORF-TVthek

Wien (OTS) - Wien wird zur Basketball-Stadt und auch via ORF sind die Fans live dabei, wenn die FIBA 3x3-Weltmeisterschaft vom 30. Mai bis 4. Juni Station vor dem Rathausplatz macht. 3x3-Basketball ist eine aufregende, urbane und innovative Variante des Basketballs, die mit drei Spielerinnen bzw. Spielern pro Team auf einem Halbfeld mit nur einem Basketballkorb gespielt wird. Er gilt weithin als die beliebteste urbane Mannschaftssportart der Welt und hat 2020 seine Premiere als Olympische Disziplin gefeiert.

Nach der Olympiaqualifikation 2021 und der Europameisterschaft 2022 in Graz erhielt Österreich den Zuschlag für das größte 3x3-Turnier der Welt. Und dieses wird alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Denn diesmal spielen die größten Stars in der Bundeshauptstadt – und zwar mitten am Wiener Rathausplatz. Bis zu 3.000 Plätze wird allein das 3x3-Stadion umfassen. Wer nicht selbst im Stadion sein kann, den versorgen ORF SPORT + und die ORF-TVthek insgesamt rund 30 Stunden lang mit spektakulären Live-Bildern. Los geht es bereits am 29. Mai um 12.30 Uhr mit der Pressekonferenz zum WM-Start. Ab 30. Mai heißt es dann von 17.05 bis 22.30 Uhr 3x3 live. Vom Rathausplatz meldet sich Lukas Schweighofer, Kommentator ist Andreas Barth. Ihm zur Seite sitzt mit Stefan Grassegger, dem Co-Trainer der Hamburg Towers, einer der profiliertesten Basketball-Experten des Landes.

Österreichs Herren gegen Basketball-Weltmacht USA

Bei den Herren und bei den Damen sind jeweils 20 Nationen mit dabei. Österreichs Herren treffen auf Basketball-Weltmacht USA mit Ex-NBA-Star Jimmer Fredette und Olympiasieger Lettland. Beide Spiele stehen am 2. Juni auf dem Programm. Am 31. Mai geht es gegen Slowenien und Australien.

Rot-weiß-rote Damen gegen EM-Finalisten des Vorjahres

Auch für Österreichs Damen wird die WM alles andere als ein Spaziergang: Mit Frankreich (1. Juni) und den Niederlanden (30. Mai) warten in Gruppe A die EM-Finalisten des Vorjahres. Die Französinnen sind noch dazu der amtierende Weltmeister und somit auch in Wien ein ganz heißer Titelanwärter. Mit Spanien folgt am 30. Mai gleich der nächste Hammergegner und ein Mitfavorit auf die Goldmedaille. Abgerundet wird die stärkste Gruppe des Turniers durch die Brasilianerinnen am 1. Juni.

Pressekonferenz mit 3x3-Superstars am 29. Mai

Bereits einen Tag vor dem Turnierstart, am 29. Mai, kommen im Rahmen einer Pressekonferenz erstmals die absoluten Superstars der 3x3-Szene auf den Rathausplatz. Neben den österreichischen Nationalteams werden auch Ex-NBA-Star Jimmer Fredette (USA) und die Nummer eins der 3x3-Damen, Laëtitia Guapo (Frankreich), vor Ort sein. Im Zuge dieser Pressekonferenz wird auch der finale Kader des österreichischen 3x3-Herrennationalteams bekanntgegeben.

Die Live-Übertragungen in ORF SPORT + und in der ORF-TVthek:

Montag, 29. Mai, 12.30 Uhr, OSP: Pressekonferenz (Reporterin Daniela Soykan)

Dienstag, 30. Mai, 17.00–20.05 Uhr und 20.15–22.30 Uhr, OSP: Tag 1 (mit Damen Österreich – Niederlande und Spanien – Österreich)

Mittwoch, 31. Mai, 17.05–20.05 Uhr und 20.15–22.30 Uhr, OSP: Tag 2 (mit Herren Slowenien – Österreich und Österreich – Australien)

Donnerstag, 1. Juni, 17.05–20.05 Uhr und 20.15–22.30 Uhr, OSP: Tag 3 (mit Damen Österreich – Brasilien und Frankreich – Österreich)

Freitag, 2. Juni, 17.00–20.00 Uhr und 20.15–22.10 Uhr, OSP: Tag 4 (mit Herren Lettland – Österreich und Österreich – USA)

Samstag, 3. Juni, 12.55–14.00, OSP: Tag 5 Play-in (von 12.55 bis 17.00 Uhr live in der ORF-TVthek)

Samstag, 3. Juni, 18.15–22.30 Uhr, ORF-TVthek: Tag 5 Viertelfinale (ab 22.00 Uhr zeitversetzt live in OSP)

Sonntag, 4. Juni, 14.25–19.00 Uhr, ORF-TVthek: Tag 6 Semifinale, Spiele um Platz 3 und Finale (ab 16.45 Uhr live in OSP)

