Universität für angewandte Kunst Wien: Show Modeklasse 2023 am 2. Juni 2023 zeigt sechs Abschlusskollektionen

Beinahe ausverkauft – wenige Restkarten an Abendkassa – Live-Stream / Show-Geschehen & Backstage auf großen Screens

Wien (OTS) - Die Show Modeklasse findet heuer zum dritten Mal in den Räumen des eigenen Hauses der Universität für angewandte Kunst Wien statt. Die britische Modedesignerin Grace Wales Bonner, seit 2020 Professorin an der Modeklasse, beauftragte wie schon im vergangenem Jahr Imogen Snell und Riccardo Castano von ISSTUDIO London mit der Creative Direction der Show. Wurde die Modeschau im letzten Jahr von einem klassischen Symphonieorchester begleitet und das Atrium der Angewandten kurzerhand zum Orchestergraben umfunktioniert, diente heuer die Atmosphäre von Pop-Konzerten als Inspiration für das Set-Design. Auf einem großen Screen wird das Show-Geschehen auf dem Laufsteg und im Backstage-Bereich von mehreren Kameras live dokumentiert. Hier kommen Studierende der Abteilung Angewandte Fotografie und zeitbasierte Medien zum Einsatz, mit der die Modeklasse eng kooperiert. Die Models defilieren zu einem eigens für die Show produzierten Soundscape. Für die Choreographie zeichnet der in Berlin lebende Movement Director MJ Harper verantwortlich, für das Casting wurde erneut Kyra Sophie engagiert. Wer keine Tickets für die beinahe ausverkaufte Show ergattern konnte – einige wenige Restkarten gibt es noch an der Abendkassa – kann sich via Live Stream auf Instagram zuschalten: Instagram @modeklasse und @dieangewandte

Internationale Fachjury: Heuer schließen sechs Diplomand:innen ihr Studium an der Angewandten ab und präsentieren bei der Show Modeklasse 2023 ihre Kollektionen öffentlich. Die Absolvent:innen werden sich wie jedes Jahr im Rahmen ihres Studienabschlusses dem Urteil einer internationalen Fachjury stellen. Ergänzend zur internen Jury der Universität ermöglicht die Modeklasse den Diplomand:innen heuer zusätzliches Feedback von und eine Beurteilung durch Serge Carreira (Head of Emerging Brands Initiative bei der Fédération de la Haute Couture et de la Mode) und Dan Thawley (Editor in Chief von A Magazine Curated By).

Sechs Kollektionen – Preise & Awards: Die sechs Designer:innen des heurigen Abschlussjahrgangs sind Karolin Braegger, Marily Elmezoglou, Erifyli Garoufalia, Johannes Hartmann, Laura Madge Hörmann und Julian Schock. Einer oder eine von ihnen darf sich bei dem nunmehr seit über 20 Jahren bestehenden RONDO-Modepreis – RONDO Award sponsored by Authentic Beauty Concept – über ein Preisgeld in der Höhe von Euro 3000,- sowie über die Veröffentlichung einer Modestrecke im RONDO freuen. Mit dem THE MALL Wien Mitte Award gibt es heuer einen weiteren Preis, der eine vielversprechende Designerin oder einen vielversprechenden Designer für ihre oder seine hervorragende Arbeit mit dem mit Euro 2.500,- dotierten Award auszeichnet. Die Bekanntgabe der Preisträger:innen und die Übergabe der Auszeichnungen erfolgen im Rahmen der Show Modeklasse.

Fotostrecke zum Download: Die Fotos zeigen Arbeiten der sechs Designer:innen, die heuer ihr Universitätsstudium mit Diplom abschließen. Druckfähige Fotos, fotografiert von Eric Asamoah, stehen auf dieangewandte.at/presse bereit:

Karolin Braegger mit der Kollektion The Dernier Cri

Marily Elmezoglou mit der Kollektion Days of an Hour

Erifyli Garoufalia mit der Kollektion EROS & THANATOS

Johannes Hartmann mit der Kollektion maybe there is an alternative

Laura Madge Hörmann mit der Kollektion Nacht-Geweihte – Tristan und Isolde

Julian Schock mit der Kollektion come down dawn



Show Modeklasse 2023

Zeit: Freitag, 2. Juni 2023 um 18 Uhr. Einlass ab 17.30 Uhr.

Ort: Atrium der Universität für angewandte Kunst Wien, 3., Vordere Zollamtsstraße 7

Bitte achten Sie auf die Beginnzeit 18 Uhr und erscheinen Sie frühzeitig, so dass die Show pünktlich beginnen kann – Live-Stream!!

Ihre Anfrage um Presseakkreditierung – wenn sie nicht bereits erfolgt ist – schicken Sie bitte bis spätestens Freitag, 26. Mai 2023 per Mail an presse@uni-ak.ac.at.

Live-Stream: Instagram @modeklasse und @dieangewandte

