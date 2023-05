Donauinselfest 2023: Das Programm zum 40er-Jubiläum steht fest

Größtes Open-Air-Fest Europas mit gratis Eintritt vom 23. bis 25. Juni

Wien (OTS/RK) - Bei einem Mediengespräch im CAPE 10 beim Wiener Hauptbahnhof in Favoriten hat heute, Donnerstag, SPÖ- Landesparteisekretärin und Gemeinderätin Barbara Novak das finale Line-up des Donauinselfestes 2023 präsentiert. Das von der Wiener SPÖ veranstaltete Festival, das von Freitag, 23. bis Sonntag, 25. Juni als dreitägiges Event auf insgesamt 13 Bühnen stattfinden wird, kann bei freiem Eintritt mit internationalen Acts, österreichischen Stars und einem vielfältigen Programm aufwarten: Zu den Headlinern unter den mehr als 1.000 Künstler*innen zählen unter anderem Silbermond, Michael Patrick Kelly, Bonnie Tyler, The BossHoss und die Spider Murphy Band sowie heimische Acts wie Raf Camora, Julian le Play und Jazz Gitti.



Neben dem Musikprogramm bietet das Donauinselfest ein umfangreiches Rahmenprogramm. So gibt es neben dem Sport-, Fitness- und Sportprogramm auch Beratungen rund um aktuelle Teuerung oder Gesundheit und erstmals eine Recruiting-Messe, bei der sich Unternehmen interessierten Jobsuchenden präsentieren. Auch abseits der Insel gibt es Programm: Am Samstag ab 22 Uhr findet in der Ottakringer Brauerei die DIF-Aftershowparty statt.

„Das 40. Donauinselfest mit 700 Stunden großartigem Programm kann man bei freiem Eintritt genießen und dort unvergessliche Momente erleben. 40 Jahre freier Eintritt am Donauinselfest ist das schönste Beispiel für lebenswertes, aber vor allem leistbares Leben in einer Millionenstadt“, sagte Novak. Die größte Fördergeberin des Festivals ist die Stadt Wien, die – unverändert gegenüber dem Vorjahr – rund 35 Prozent des Gesamtbudgets trägt. Wichtig sei der Stadt dabei der Fair-Pay-Gedanke und der freie Zugang für alle, erläuterte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler: „Der freie Eintritt ist ein sehr wichtiger Aspekt, damit wirklich alle Menschen, egal welchen finanziellen Background sie haben, diese Konzerte erleben können. Denn dadurch kommt kein Gefühl der Ausgeschlossenheit auf und das sichert den sozialen Frieden in unserer Stadt.“ Und weiter: "Das Donauinselfest steht seit jeher für Fair Pay – auch beim Nachwuchs. Heuer haben den Nachwuchswettbewerb Rock The Island Contest drei junge Künstlerinnen gewonnen, was mich besonders freut."

Alle Infos zum Donauinselfest-Programm: https://donauinselfest.at/ (Schluss) nic

