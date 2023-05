„Kabarettgipfel: Hitzewelle und Sommerfrische“ und „Gute Nacht Österreich – Das Saisonfinale“ am 26. Mai in ORF 1

Danach: „Was gibt es Neues?“ mit Athanasiadis, Gernot, Resetarits, Scheuba und Pannagl

Wien (OTS) - Es wird heiß in der Stadthalle, wenn die besten Kabarettistinnen und Kabarettisten aus Österreich und Deutschland beim 13. „Kabarettgipfel“ über „Hitzewelle und Sommerfrische“ sprechen. Andreas Vitásek, Berni Wagner, Martina Schwarzmann, Omar Sarsam und Clemens Maria Schreiner sorgen am Freitag, dem 26. Mai 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 für jede Menge Lacher. Eine Weltpremiere gibt es anschließend in „Gute Nacht Österreich – Das Saisonfinale“ um 21.10 Uhr. Erstmals zeichnet Peter Klien heimische Politiker/innen mit dem „Gute-Nacht-Topf“ aus – einem extravaganten Preis für extravagante politische Leistungen. Neben seiner gewohnten Präsentation der Politsatire begrüßt Peter Klien außerdem Alfred Dorfer, Katharina Straßer und Benedikt Mitmannsgruber in dieser Spezialausgabe. Um 22.15 Uhr rätseln bei Oliver Baier in „Was gibt es Neues?“ Caroline Athanasiadis, Viktor Gernot, Lukas Resetarits, Florian Scheuba und erstmals Isabell Pannagl u. a. über den „Weltspieletag“ und den „Schneekugeleffekt“.

„Kabarettgipfel“ um 20.15 Uhr

„Hitzewelle und Sommerfrische“ lautet das Thema bei diesem neuen „Kabarettgipfel“: Für Andreas Vitásek hat sich ein lang gehegter Sommertraum erfüllt, er lebt nun am Land, genauer gesagt im Burgenland – reparaturbedürftiges Haus, Windräder und Jungbäume inklusive. Omar Sarsam denkt bei Sommer an seine Herkunft und präsentiert musikalisch und sehr gelenk, wie der arabische Tanzstil entstanden ist. Und im Gespräch mit einem Espresso-Vollautomaten führt er durch eine grandiose internationale Sprachenlehre. International ist auch Clemens Maria Schreiner im Sommer unterwegs. Ihn lockt das Abenteuer und so geht es direkt von der A4 Richtung Osten, bis nach China. Dort angekommen, muss auch er Geld verdienen und arbeitet als Texter für Glückskekse. Lieber daheim bleibt Berni Wagner, das schont das Klima. Aber auch da ist er von Sorgen nicht gefeit, denn seine Freundin möchte einen Hund, einen Mops. Das auch noch! Trotz der Angst vor Hunden ist Berni kein Unmensch und verhilft dem Tier für einen guten Zweck zum Partnerglück. Glücklich ist auch Martina Schwarzmann, die ihren Urlaub in Wien beim „Kabarettgipfel“ verbringen darf. Das freut auch den Rest ihrer Familie, mit der Distanz intensiviert sich ja bekanntlich die Liebe. Gemeinsam mit „KGB – Die Kabarettgipfelband“ besingt Martina Schwarzmann den Ritt in den Sonnenuntergang mit ihrem Pony.

„Gute Nacht Österreich – Das Saisonfinale“ um 21.10 Uhr

In „Gute Nacht Österreich – Das Saisonfinale“ zeichnet Peter Klien erstmals heimische Politiker/innen mit dem „Gute-Nacht-Topf“ aus – einem extravaganten Preis für extravagante politische Leistungen. „Österreich hat lange auf diese Auszeichnung gewartet. Ich freue mich sehr, unseren Politikerinnen und Politikern auch endlich etwas zurückgeben zu dürfen. Und eines ist klar: Die Prämierten haben sich den ‚Gute-Nacht-Topf‘ redlich verdient.“, so Peter Klien. Näheres zu den Preisträgerinnen und Preisträgern will er noch nicht verraten, jedenfalls wird es verschiedene Kategorien geben. Und auch die aktuelle Politsatire kommt in der Spezialausgabe von „Gute Nacht Österreich“ nicht zu kurz. Neben den gewohnt bissigen und ernsthaft lustigen Kommentaren zum Zeitgeschehen hat Peter Klien auch heimische Kabarettistinnen und Kabarettisten eingeladen. So wird er neben Alfred Dorfer auch Katharina Straßer und Benedikt Mitmannsgruber begrüßen.

„Was gibt es Neues?“ um 22.15 Uhr

Zum „Weltspieletag“ begrüßt Oliver Baier ein neues Mitglied im Studio: Isabell Pannagl feiert neben Caroline Athanasiadis, Viktor Gernot, Lukas Resetarits und Florian Scheuba einen gelungenen Einstand im Rateteam. Sie hat spannende Antworten auf die Frage, warum der Dichter und Dandy Lord Byron während seiner Studienzeit am Universitätsgelände von Cambridge gern mit einem Bären spazieren ging. Die Promifrage kommt von Skisprung-Gesamtweltcupsiegerin Eva Pinkelnig: Sie möchte wissen, was man unter dem „Schneekugeleffekt“ versteht.

