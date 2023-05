„Bewusst gesund“ über eine computergestützte Therapieform gegen Multiple Sklerose

Außerdem am 27. Mai um 17.30 Uhr in ORF 2: Was gilt es nach einer Schilddrüsen-OP zu beachten?

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 27. Mai 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Mobilität – neue Therapie gegen Multiple Sklerose

Multiple Sklerose ist die häufigste entzündlich-neurologische Erkrankung und führt bei vielen Betroffenen zu zunehmenden Behinderungen. In Oberösterreich wurde vor einigen Jahren eine spezielle, computergestützte Therapieform entwickelt, die direkt im Gehirn wirkt. Ursprünglich wurde das System auf der Basis eines Brain-Computer-Interfaces gegen die Folgen von Schlaganfällen entwickelt. Dieses Gehirntraining funktioniert mit Hilfe von Elektroden und einem Avatar auf dem Computerbildschirm. Während die Betroffenen mit ihren Gedanken den Avatar bewegen, lösen gleichzeitig elektrische Impulse diese Bewegung wiederum bei den Patientinnen und Patienten aus. So wird erreicht, dass gesunde Areale die Aufgaben von geschädigten Gehirnregionen übernehmen. Gestaltung: Christian Kugler

Urtikaria – chronischer Juckreiz

Permanent juckende Haut raubt den Schlaf, mindert die Konzentration und die Leistungsfähigkeit. Dahinter kann Urtikaria stecken. Die recht häufige Hautkrankheit ist leicht zu erkennen, allerdings gibt es viele verschiedene Ursachen. Virusinfekte können die chronische Hautveränderungen auslösen, genauso wie Wärme, Kälte oder bestimmte Nahrungsmittel. Viele Betroffene haben zudem mit Vorurteilen zu kämpfen, weil sie den ständigen Drang verspüren, sich zu kratzen. Dieser psychische Stress kann erneut Krankheitsschübe verursachen. Urtikaria ist weder ansteckend noch lebensgefährlich, kann jedoch die Lebensqualität erheblich einschränken.

Sanddorn – Hilfe bei Diabetes

Gelborange strahlende Früchte und jede Menge Dornen – so lässt sich der Sanddorn beschreiben. Auch wenn dem heimischen Superfood die positive Wirkung auf Typ-2-Diabetes schon länger nachgesagt wird, konnten Forscher der FH Oberösterreich nun die molekularen Grundlagen des Effekts aufzeigen. Eine wesentliche Rolle für die Wirkung auf Diabetes spielt dabei das Flavonoid Isorhamnetin. Es aktiviert den Glut4-Transporter, Zucker aus dem Blut in die Muskelzellen zu schleusen. Diese Substanz hat das Potenzial, bei Diabetikern Blutzuckerspitzen zu vermeiden und möglicherweise auch Langzeitzuckerwerte zu optimieren. Gestaltung: Larissa Putz

Nach der Schilddrüsen-OP – wie oft müssen die Blutwerte kontrolliert werden und welche weiteren Regeln gilt es zu beachten?

Die Schilddrüse ist ein lebenswichtiges Organ und steuert eine Reihe von Körperfunktionen. Doch beinahe jede vierte Person in Österreich über 50 Jahre entwickelt eine Schilddrüsenerkrankung. In manchen Fällen ist eine Operation notwendig. Die häufigsten Ursachen für eine Schilddrüsen-OP sind Krebsverdacht, Vergrößerungen oder auch Schilddrüsenentzündungen. Je nachdem wie viel Gewebe entfernt werden musste, heißt es für die Betroffenen die fehlenden Hormone durch Medikamente zu ersetzen. Wie oft die Blutwerte kontrolliert werden müssen und welche weiteren Regeln oder Lebensweisen es zu beachten gilt, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Gesundes Grillen – Die besten Tipps der Profis

Egal ob Fleisch, Fisch oder vegetarisch, ob mit Kohle, Gas oder elektrisch – Grillen hat wieder Hochsaison. Die archaische Form der Essenszubereitung lässt viele Herzen höherschlagen und jeder hat seine eigene Grillphilosophie und -taktik. Durch die falsche Grilltechnik können allerdings Schadstoffe wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe entstehen und damit langfristige Schäden. Wenn Fleisch zu lange in großer Hitze brät, entwickeln sich krebsverdächtige heterozyklische aromatische Amine. Vorsicht ist auch bei den Zutaten und Beilagen angebracht – sie sind oftmals fettreich und beinhalten große Mengen an Salz und Zucker. In „Bewusst gesund“ gibt es gesunde Grilltipps von den Profis. Gestaltung: Larissa Putz

