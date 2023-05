AVISO: Symposium anlässlich Gewinn des Natura 2000 Awards 26.6.2023

Wien (OTS) - Die BILLA Stiftung Blühendes Österreich feiert den Gewinn des Natura 2000 Awards gemeinsam mit der Europäischen Kommission und dem Landschaftspflegeverein Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken mit einem hochkarätigen Symposium und lädt Sie dazu herzlich ein:

Am Montag, 26. Juni 2023, im Kulturzentrum Perchtoldsdorf

9.00 - 17.00 Uhr Interner regionaler Workshop des Landschaftspflegevereins im Rahmen des europäischen Projekts „Bioregional Weaving Lab“

Symposium BILLA Stiftung Blühendes Österreich

Podiumsgespräch mit:

In Kooperation mit der Kommission der Europäischen Union, DG Environment und dem Landschaftspflegeverein Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken/Natura 2000-Award Preisträger.

Mehr Infos zu den Gewinner:innen des Natura 2000 Awards 2022 gibt es hier

AVISO: Natura 2000 Local Event & Symposium „Regionales Engagement für eine europäische Zukunft!“

Datum: Montag, 26. Juni 2023, 17.30 Uhr

Ort: Kulturzentrum Perchtoldsdorf, Beatrixgasse 5a, 2380 Perchtoldsdorf

Erreichbarkeit: Buslinien 256, 259 und die Ortslinie 3

Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 9.6.2023

First come first serve!