90 % weniger CO2: Blaguss setzt als erste Busflotte Österreichs auf fossilfreien Treibstoff

Wien (OTS) -

Blaguss Reisebusse fahren ab Mai 2023 mit fossilfreiem Treibstoff

Biogener Treibstoff HVO100 ist zu 100 % fossilfrei, umweltfreundlich und bringt erhebliche Emissionseinsparungen mit sich: 90 % weniger CO2-Ausstoß, 33 % weniger Feinstaub und 24 % weniger Kohlenmonoxid

Strategisches Ziel: bis Jahr 2035 soll Blaguss klimaneutral sein



Blaguss ist österreichischer Experte für Personentransport und zählt nun endgültig zu den Vorreitern in Sachen nachhaltiges Reisen – österreichweit wie auch international. Das Familienunternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, seine Busflotte auf den 100 % fossilfreien Treibstoff HVO100 umzustellen. Damit werden bis zu 90 % CO2 eingespart. Bereits im Mai 2023 werden in einem Pilotprojekt fünf Busse damit betrieben. Bei entsprechender Kundennachfrage und gleichbleibendem Spritverbrauch können innerhalb weniger Tage alle Reisebusse auf den biogenen Kraftstoff umgestellt werden. Blaguss leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und wird gleichzeitig den steigenden Kundenwünschen in punkto Umwelt gerecht.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sollen in jeden Aspekt des Lebens integriert werden – Reisen und Mobilität sind davon nicht ausgenommen. Der Bus (Euro 6-Standard) ist schon heute das sauberste und ökologischste Straßenverkehrsmittel und weist generell beste, niedrige Vergleichswerte der Verkehrsarten bei Luftschadstoffen und Treibhausgasen auf. Das ist dem Familienunternehmen aber nicht genug. Deshalb wird eine Fahrt mit den Reisebussen von Blaguss nun noch wesentlich umweltfreundlicher. Das Familienunternehmen stellt als erstes Busunternehmen Österreichs nach und nach den Treibstoff seiner Busflotte auf den biogenen, fossilfreien Kraftstoff HVO100 um. Das Besondere an diesem Dieselersatz ist, dass er als erneuerbarer und ökologischer Brennstoff eine bedeutende Zahl an Emissionen einspart. So wird im Vergleich zu herkömmlichen fossilen Brennstoffen der CO2-Austoß um bis zu 90 % reduziert, 33 % weniger Feinstaub produziert und circa 24 % weniger Kohlenmonoxid verursacht.

„Entscheidend ist, dass so wenig wie möglich klimaschädliches CO2 auf unseren Straßen ausgestoßen wird. Die Reduktion von Dieselverbrauch und von fossilen Treibstoffen ist dafür unumgänglich. Darum ist die Umstellung unserer Flotte auf HVO100 eine wichtige und richtige Trendwende“ , so die Geschäftsführer Mag. Thomas und Paul Blaguss.

Bereits im Mai dieses Jahres werden Kund*innen bei Blaguss die Möglichkeit haben, erstmalig mit einem von fünf mit HVO100 betriebenen Bussen unterwegs zu sein. Das Unternehmen hat es sich darüber hinaus zum Ziel gesetzt, im Jahr 2035 mit seiner gesamten Reisebusflotte klimaneutral zu sein. Blaguss setzt so einen so einen beachtlichen Schritt in Richtung klimaneutralen Personentransport.

Blaguss als Vorreiter: Mobilität muss umweltfreundlicher werden

Mit dieser innovativen Denkweise bezieht Blaguss nicht nur den Faktor Umwelt vermehrt in sein Geschäft mit ein, sondern rückt auch die Kundenbedürfnisse noch weiter in den Vordergrund. Immerhin interessieren sich schon bis zu 60 % der Kund*innen aktiv für alternativen Treibstoff bzw. fragen gezielt nach einer umweltfreundlichen Reisealternative, ohne wesentliche Mehrkosten. „Unsere Kundinnen und Kunden stehen bei uns immer schon an erster Stelle. Es freut uns sehr, dass wir mit der Umstellung auf ressourcenschonenden Treibstoff in unseren Reisebussen noch intensiver auf deren Wünsche eingehen und dabei gleichzeitig die so wichtige Umweltqualität auf der Straße weiter steigern können. Wir gehen somit als gutes Beispiel voran, um die Mobilität klimafreundlich zu gestalten“ , so Blaguss.

Hohe Entwicklungsdynamik in der Busbranche

Die Fahrzeughersteller arbeiten unermüdlich an der Entwicklung alternativer und umweltfreundlicher Antriebe, die auch für den Langstreckenverkehr geeignet sind. Wann diese Technologien einsatzbereit sein werden, ist aber noch offen. In der Zwischenzeit müssen jedoch bereits Maßnahmen ergriffen werden, um die Umweltbelastung im Straßenverkehr zu reduzieren. Das wissen auch Thomas und Paul Blaguss: „Das Tempo bei den Herstellern ist aktuell sehr hoch, es ist also nur eine Frage der Zeit. Doch auch wenn wir gespannt auf kommende Entwicklungen warten, ist es uns wichtig, schon jetzt einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Für unsere Busflotte ist biogener Kraftstoff die derzeit beste Option am Markt, um Schadstoffe auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.“ Der Wechsel zu HVO100 ermöglicht eine starke Senkung des ökologischen Fußabdruckes, ganz ohne zusätzliche Investitionen und Ressourcenverbrauch für andere Fahrzeuge und besitzt somit die besten Voraussetzungen. Auch in der Anwendung profiliert der Kraftstoff mit seiner geruchlosen Art, den hervorragenden Lagereigenschaften sowie seine erstklassige Verwendung in allen Dieselmotoren, die keinerlei Anpassungen erfordert. Getankt wird ganz einfach, wie jeder andere Kraftstoff, an der firmeninternen Tankstelle sowie mittlerweile an über 8.000 Tankstellen in ganz Europa. In Betrieb glänzt HVO100 mit einer maßgeblichen Geräuschreduktion sowie mit einer effizienteren und ruhigeren Motorlaufzeit, auch bei kälteren Temperaturen.

Über Blaguss Reisen:

Blaguss ist ein Familienunternehmen in der 3. Generation und seit über 90 Jahren ausgewiesener Experte für Personentransport in Europa mit Schwerpunkt in Österreich und Osteuropa. Die Services reichen von der Vermietung von Reisebussen, Tages- und Mehrtagespackages für Schulen, organisierte Tagesfahrten und -ausflüge für Gruppen und Vereine, diverseste Transfers und Shuttles, Durchführung von nationalen und internationalen Linienverkehren, Transporte für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Logistiklösungen für große Veranstaltungen bis hin zu diversen Zusatzleistungen und Transfers in Luxusbussen. Mit einem niedrigen Durchschnittsalter zählt die Blaguss-Flotte zu den modernsten und sichersten Busflotten Europas und achtet dabei auf konstant sinkenden Treibstoffverbrauch und steigende Umweltqualität auf der Straße.

