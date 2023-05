Schwaches erstes Quartal 2023 – eigenkapitalstarke Investoren profitieren aktuell

Korrekturen bei Renditen und Investmentvolumen, breites und qualitativ hochwertiges Angebot steigert Nachfrage

Wir sehen allerdings, dass immer mehr Investoren aktiv werden, insbesondere die eigenkapitalstarken Markus Arnold, Alleineigentümer und CEO von Arnold Immobilien 1/2

Selten wie nie zuvor waren so viele hochwertige Objekte am Markt verfügbar – die übrigens alle off-market gehandelt werden. Davon profitieren speziell die First Mover! Markus Arnold 2/2

Wien (OTS) - In Österreich ist dem europaweiten Trend folgend die Investmentaktivität im ersten Quartal 2023 deutlich zurückgegangen – sowohl im Vergleich zum Vorquartal als auch zum Vorjahr. Die abwartende Haltung der Investoren zeigt sich im geringen Investmentvolumen von rund € 445 Mio. im ersten Quartal. Laut der aktuellen Arnold Immobilien Marktanalyse entfiel rund die Hälfte des Transaktionsvolumens auf die Assetklasse Büro, gefolgt von Wohnen mit 22 %, Industrie- und Logistikimmobilien (15 %) sowie Hotels

(13 %). "Wir sehen allerdings, dass immer mehr Investoren aktiv werden, insbesondere die eigenkapitalstarken“ , erklärt Markus Arnold, Alleineigentümer und CEO von Arnold Immobilien, und ergänzt: „Selten wie nie zuvor waren so viele hochwertige Objekte am Markt verfügbar – die übrigens alle off-market gehandelt werden. Davon profitieren speziell die First Mover!“

Aktuell sind mit einem Anteil von rund 66 % vor allem nationale Investoren aktiv, ein Trend, der auch in anderen westeuropäischen Märkten wie z. B. Deutschland und den Niederlanden zu beobachten ist.



Talsohle

2023 war der Investmentmarkt von einer langsamen, aber stetigen Annäherung der Kaufpreisvorstellungen zwischen Käufern und Verkäufern geprägt. Seit Beginn des zweiten Quartals 2023 treffen die neuen Rendite- und Kaufpreislevel der laufenden Verkaufsprozesse bereits auf ein deutlich höheres Interesse auf der Käuferseite.

Positive Fundamentaldaten aus den Bereichen Tourismus und Einzelhandel sowie eine Stabilisierung der langfristigen Finanzierungskosten trotz weiterer geringfügiger Leitzinserhöhungen untermauern die Einschätzung von Arnold Immobilien, dass die Talsohle des Immobilienzyklus bereits durchschritten wurde. https://www.arnold.investments/de/news/market-q1-2023



Weitere Informationen zum Thema Immobilieninvestment Alle Reditenlevel und Assetklassen im Detail

Rückfragen & Kontakt:

Kristin Allwinger, Akonsult KG, office @ akonsult.at; +43 660 3737 118