Saubere Energie aus Windpark: Windkraft Simonsfeld AG und Salinen Austria AG unterzeichnen langfristigen Stromliefervertrag

Ernstbrunn / Ebensee am Traunsee (OTS) - Im Rahmen eines Power Purchase Agreements (PPA) mit der Windkraft Simonsfeld wird der Salzhersteller drei Jahre lang mit sauberer Energie versorgt – ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Energiewende.

Mit dem Abschluss des dreijährigen Stromliefervertrages steigt der niederösterreichische Windenergieerzeuger erstmals in den PPA-Markt in Oberösterreich ein. Von 2024 bis 2026 wird die Produktion des Windparks Dürnkrut I an die Salinen Austria AG verkauft.

Dekarbonisierung der Industrie entscheidend für Energiewende und Wirtschaftsstandort

„Die Industrie ist mittlerweile sehr interessiert an Ausbau und Nutzung erneuerbarer Energien. Ein PPA bietet finanzielle Planungssicherheit für Abnehmer und Erzeuger und stabilisiert die Strompreise. Diese Partnerschaft mit einem österreichischen Vorzeigebetrieb ist ein wichtiger Schritt zur Unterstützung der Dekarbonisierung von Betrieben und damit ein wesentlicher Baustein für die Energiewende und die Sicherung des Wirtschaftsstandorts“, zeigt sich Markus Winter, Vorstand Technik der Windkraft Simonsfeld sehr erfreut über die Unterzeichnung des mehrjährigen Stromliefervertrags mit der Salinen Austria AG.

Erstmals in der 7000-jährigen Geschichte der Salinen Austria AG wird nun Windkraft in der Salzproduktion eingesetzt. Nachdem das Unternehmen erst kürzlich eine Photovoltaik-Anlage in der Saline installierte, ist die Nutzung von Windkraft der nächste große Schritt in Richtung nachhaltige Energiezukunft. Salinen Austria-CEO Peter Untersperger: „Wir können einen Großteil der Salzspezialitäten für den europäischen Raum mit grüner Energie herstellen. Salz aus Österreich setzt neue Maßstäbe in der Nachhaltigkeit.“

Direkte Stromlieferverträge im strategischen Fokus

Die Windkraft Simonsfeld AG sieht PPAs wie diesen als wichtige strategische Erweiterung ihrer Stromvermarktung. Die Stromlieferverträge, die direkt zwischen Stromabnehmer und Anlagenbetreiber abgeschlossen werden, regeln die Lieferung einer Strommenge zu einem definierten Preis. Diese Möglichkeit, die Industrie mit sauberem und günstigem Strom zu versorgen ist ein wichtiges Element, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und die Energiewende voranzutreiben.

Windkraft Simonsfeld AG

Die Windkraft Simonsfeld AG mit Firmensitz in Ernstbrunn (NÖ) betreibt 90 Windenergieanlagen in Österreich und Bulgarien sowie ein Sonnenkraftwerk in der Slowakei und produziert damit den jährlichen Strombedarf von 166.000 Haushalten. Das Unternehmen arbeitet seit über 25 Jahren für die Energiewende und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter*innen. Bis 2030 will das Unternehmen den Strombedarf von 500.000 Haushalten produzieren. Mit rund 3.700 Beteiligten ist die Windkraft Simonsfeld einer der großen Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs. www.wksimonsfeld.at

Salinen Austria AG

Die Salinen Austria AG zählt zu den führenden Salzherstellern Europas. Mit ihrem Fokus auf Salzspezialitäten führt sie die 7.000 Jahre alte Tradition des Salzabbaus im Salzkammergut in die Zukunft. Jährlich werden an den Standorten Altaussee, Hallstatt und Bad Ischl vier Millionen Kubikmeter Sole gewonnen, aus denen 1,2 Millionen Tonnen Salz produziert werden. Die Salinen Austria AG ist ein Unternehmen der Österreichischen Salinen Aktiengesellschaft, zu der ebenfalls die Salzwelten GmbH und die Salinen Immobilien Gesellschaft m.b.H. gehören. Aktuell sind 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich und den sieben Vertriebsniederlassungen in Süd- und Südosteuropa beschäftigt. www.salinen.com

