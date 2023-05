AVISO 2.6.2023: Pressekonferenz Statistik Austria zum Austrian Economic Barometer

Fokus Wirtschaftsleistung Q1 2023 und Entwicklung der Inflation seit Sommer 2021

Wien (OTS) - Statistik Austria präsentiert vierteljährlich im Rahmen eines Pressegesprächs Daten zur wirtschaftlichen Lage Österreichs vor dem Hintergrund multipler Krisen. Diesmal steht neben der Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts im 1. Quartal 2023 die Entwicklung der Inflation im Fokus des „Austrian Economic Barometer“. Die Inflation in Österreich erreichte im Verlauf des Jahres 2022 und Anfang 2023 Höchstwerte und sinkt seitdem nur langsam. Warum geht die Teuerung in Österreich schleppender zurück als in anderen Ländern? Welche Waren oder Dienstleistungen treiben beziehungsweise dämpfen die Inflation?

Zahlen, Daten und Fakten, die die aktuelle gesamtwirtschaftliche und gesellschaftliche Situation abbilden, sind Thema der Hybrid-Pressekonferenz mit:

Prof. Dr. Tobias Thomas, Generaldirektor Statistik Austria

Ingolf Böttcher, M.A., Leiter Preise und Paritäten, Statistik Austria



Datum: Freitag, 2. Juni 2023, 9:00 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Und online: https://events.streaming.at/sa-20230602

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis 1. Juni 2023 an presse@statistik.gv.at

PK Statistik Austria: Austrian Economic Barometer

