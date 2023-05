EU-Mercosur: Greenpeace-Kletteraktion bei EU-Handelsrat in Brüssel - BILD & VIDEO

Aktivist:innen erklettern Ratsgebäude mit Bannern und besprühen die Fassade mit grün gefärbtem Wasser - Greenpeace fordert Stopp des EU-Mercosur-Pakts

Brüssel/Wien (OTS) - Mit einer spektakulären Protestaktion bei dem derzeit stattfindenden Rat der EU-Handelsminister:innen weist Greenpeace auf die drohenden Gefahren durch den Giftpakt EU-Mercosur hin. Aktivist:innen haben heute Früh das Ratsgebäude erklettert und an der Fassade ein Banner mit der Aufschrift “Stop EU-Mercosur" (“Stoppt EU-Mercosur”) angebracht. Ein LKW versprühte gleichzeitig grün gefärbtes Wasser auf die Fassade. Damit soll auf die unmoralischen Profite mit gefährlichen Pestiziden hingewiesen werden, die sich Konzerne durch den EU-Mercosur-Pakt erhoffen. Greenpeace fordert vom zuständigen ÖVP-Wirtschaftsminister Martin Kocher, sich klar gegen den Giftpakt EU-Mercosur auszusprechen.

“EU-Mercosur ist ein echter Gift-Pakt! Während Großkonzerne Profite einfahren, wird unser Essen mit Pestiziden belastet und Mensch sowie Natur in Südamerika gefährdet”, sagt Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace in Österreich. Schon jetzt verkaufen europäische Konzerne gefährliche Pestizide nach Südamerika, deren Einsatz in der EU bereits verboten ist. Gründe dafür sind etwa, dass diese extrem giftig für wichtige Bestäuber-Insekten sind oder bei Menschen die Fortpflanzungsfähigkeit schädigen können. Mit importiertem Obst landen Rückstände dieser Gifte dann auch wieder bei uns am Teller, wie ein Greenpeace-Test bereits im März zeigte. EU-Mercosur würde den Giftkreislauf zwischen der EU und Südamerika weiter beschleunigen. Denn mit dem Abkommen sollen etwa die Zölle auf 90 Prozent der EU-Chemikalienexporte, darunter auch Pestizide, fallen. Der Pakt würde daher unweigerlich dazu führen, dass Ackergifte billiger zu kaufen sind und somit stärker eingesetzt werden. Aber auch Kontrollen für in die EU importierte Lebensmittel würden mit dem Pakt deutlich abgeschwächt. Lebensmittel mit hohen Pestizidrückständen könnten künftig also leichter ihren Weg auf unsere Teller finden.

EU-Staaten wie Österreich, Frankreich und die Niederlanden lehnen den naturfeindlichen EU-Mercosur-Pakt ab. Die EU-Kommission möchte das Abkommen mit Unterstützung von Staaten wie Spanien oder Schweden dennoch durchboxen und bereits beim EU-Lateinamerika-Gipfel Mitte Juli in Brüssel einen Abschluss verkünden. “Der Giftpakt EU-Mercosur bedeutet noch fettere Profite für Agrarindustrie und Pestizid-Konzerne auf Kosten von Mensch und Natur. Bundesminister Kocher muss dem Giftpakt im Namen Österreichs eine klare Absage erteilen”, fordert Theissing-Matei.

Bild- und Videomaterial von dem Greenpeace-Protest finden Sie in Kürze hier: https://act.gp/3oqK4fv

Dieses steht unter Angabe der Photo Credits zur einmaligen Nutzung kostenlos zur Verfügung.

Die Aussendung zum Greenpeace-Test “Verbotene Pestizide in Südfrüchten” finden Sie hier: https://act.gp/41WOisR

