30 Jahre Ö1-„Zeit-Ton“: Das große Geburtstagskonzert live aus dem ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Die Ö1-„Zeit-Ton“-Redaktion feiert am Freitag, den 2. Juni ab 19.30 Uhr im ORF RadioKulturhaus den 30. Geburtstag der Sendereihe mit Live-Musik und zahlreichen Gästen, u. a. mit Bernhard Lang, Tobias Pötzelsberger, Shilla Strelka sowie Volkmar und Peter Klien. Die Veranstaltung ist als Video-Livestream unter https://radiokulturhaus.orf.at/ zu sehen, Ö1 überträgt live.

Am 2. Juni vor 30 Jahren ging „Zeit-Ton“ erstmals auf Sendung. Seither stellt diese Ö1-Reihe werktags ab 23.03 Uhr die große Bandbreite experimenteller Musikformen vor, von Kammermusik bis Clubmusik, von Impro bis Oper. Die in „Zeit-Ton“ gelebte Vielfalt wird bei diesem Geburtstagskonzert live vor Publikum präsentiert. Klingende Geburtstagsgeschenke kommen von zentralen Vertreter/innen der österreichischen Musikszene.

Krassimir Sterev (Akkordeon) und Anders Nyqvist (Trompete) vom Klangforum Wien eröffnen den Abend mit „Dirty Wings“ von Bernhard Gander. Das ORF RSO Wien ist mit einer Streichquartett-Abordnung vertreten. Der zweite Satz aus György Ligetis wegweisendem Streichquartett Nr. 2 bildet die Steilvorlage für die Live-Umsetzung zweier „Zeit-Ton“-Formate, die beide für den „Prix Europa“ nominiert waren: ORF-Late-Night-Moderator Peter Klien und Komponist Volkmar Klien bringen ihr Podcastformat „Die Klien-Brüder“ auf die Bühne und unterziehen das Werk einem Härtetest. In die strukturelle Tiefe geht Komponist und Geiger Thomas Wally, er legt das Stück auf seine Analyse-Couch. Gewinner/innen des „Ö1 Talentebörse Kompositionspreises“ interpretieren eigene Kompositionen: Tanja Elisa Glinsner als Sängerin und Mathias Johannes Schmidhammer als Pianist. In einer Talk-Runde mit „Zeit-Ton“-Redakteur/innen wirft „Zeit im Bild“-Moderator - und Singer-Songwriter - Tobias Pötzelsberger einen Blick hinter die Kulissen.

Nach dem Ö1-„Nachtjournal“ setzt sich ab 22.08 Uhr der bunte Reigen an Live-Darbietungen fort und das musikalische Spektrum wird erweitert. Den Auftakt im zweiten Teil der großen Geburtstagssendung macht Manu Mayr mit seinem Kontrabass. Der Komponist und Bassist aus dem Umfeld der Wiener Jazzwerkstatt zählt zu den vielseitigsten Musikern seiner Generation. Auch der Elektronikmusiker Stefan Juster aka Jung an Tagen feiert mit und präsentiert eine musikalische Tour de Force durch sein jüngstes Schaffen, das von psychoakustischen Klangerkundungen bis hin zu experimenteller Club Musik reicht. Außerdem werden die beiden heurigen Shape+ Artist Residencies präsentiert: „Sonic Exegesis“ von Yara Mekawei, Ulla Rauter und Hui Ye und „SELTSAMEN“ von Thea Soti, Verena Dürr und Christine Schörkhuber. Die Plattform Shape+ des Festivalnetzwerkes ICAS wurde 2014 vom ORF musikprotokoll im steirischen herbst mitgegründet, gefördert wird sie durch das Programm „Creative Europe“ der Europäischen Union. Zum Abschluss wird gemeinsam mit dem Komponisten Bernhard Lang, der Veranstalterin Shilla Strelka und Manu Mayr der Blick in die Zukunft gerichtet: Was sind die derzeit spannendsten soziomusikalischen Entwicklungen, die es im Blick zu behalten gilt? Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/.

