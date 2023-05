ASFINAG: Pfingsten bringt eines der stärksten Reise-Wochenenden des Jahres

Reisewelle speziell aus Deutschland Richtung Süden erwartet - Abfahrtssperren in Tirol und Salzburg

Wien (OTS) - Pfingstferien, verlängertes Wochenende und die Sehnsucht nach Sonne – diese Faktoren sorgen in den kommenden Tagen für viel Verkehr auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen. Die ASFINAG rechnet insbesondere mit Behinderungen und längeren Wartezeiten auf der A 10 Tauern-, der A 11 Karawanken-, der A 9 Pyhrn- und der A 13 Brennerautobahn. Auch in Richtung Osten gibt es mehr Verkehr – A 8 Innkreis-, A 25 Welser-, A 1 West- und A 4 Ostautobahn stehen im Fokus. Die ASFINAG ist vorbereitet, die Autobahnmeistereien und die Traffic Manager in den Ballungsräumen sind erhöhter Bereitschaft, um bei Unfällen oder Pannen rasch helfen zu können.

Ab Montag ist dann bereits der Rückreiseverkehr zu erwarten – hier speziell auf der Nord-Süd-Achse wie etwa A 13, A 10 bzw. der Großraum Salzburg und die A 9.

Hotspots auf Reiserouten

Auf dem Pyhrnkorridor kann es aufgrund von Baustellen mit Gegenverkehrsbereichen in den Tunnel zu Staus kommen. Auf der Tauernautobahn stehen zwar bei allen Baumaßnahmen zwei Spuren pro Richtung zur Verfügung. Aufgrund der Reisewelle wird es hier jedoch ebenso zu Verzögerungen kommen. Dasselbe gilt für die Brenner-Route, hier gibt es überall zwei Spuren pro Richtung in den Baustellen – die Luegbrücke ist baustellenfrei und ungehindert passierbar.

Wesentlicher Hotspot im Westen ist darüber hinaus der Arlberg. Aufgrund der Sperre des Arlbergtunnels ist die Route über den Pass die regionale Ausweichroute. Am Wochenende ist hier aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens mit Verzögerungen zu rechnen. Vor und in der Baustelle Schartnerkogel im Bereich Knoten Peggau-Deutschfeistritz ist ebenso mit Stau zu rechnen. Richtung Norden besteht eine Alternativroute über die S 35 und S 6 zum Knoten St. Michael, die auch entsprechend beschildert ist. Die Nutzung dieser Alternativroute wird dringend empfohlen. Das lokale Ausweichen über die Abfahrten Peggau und die Landesstraßen durch das Ortsgebiet Deutschfeistritz nach Übelbach ist nicht erlaubt. Weitere Hotspots im Reiseverkehr werden die Mautstellen St. Michael (A 10) und Schönberg (A 13) sein.

Nachtsperren auf A 9 und S 35 nach Pfingsten

Im Rahmen der Frühjahrs-Tunnelwäschen werden die Tunnel Kirchdorf, Kaltenbach und Mixnitz der S 35 Brucker Schnellstraße in den Nächten von Dienstag, 30.5. bis Freitag, 2.6. jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr abschnittsweise jeweils in eine Richtung gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die parallel verlaufende L121 umgeleitet.

Im Rahmen der Generalerneuerung der Tunnelanlagen im Raum Inzersdorf auf der A 9 kommt es von 30. Mai bis Ende September zu mehreren Nachtsperren bei Inzersdorf-Klaus zwischen 21 und 5 Uhr. Die Sperren finden an allen Wochentagen – auch am Wochenende – statt. Der Verkehr wird während der Sperren über die gut ausgebaute B138 durch das Ortsgebiet von Kirchdorf umgeleitet.

Grenzkontrollen

Die Grenzkontrollen bei der Einreise aus Ungarn und Slowenien bleiben weiterhin aufrecht. Daher kann es zu Staus bei der Einreise an den Grenzen Nickelsdorf (A 4), Kittsee (A 6), Spielfeld (A 9) und Karawankentunnel (A 11) kommen.

Aufgrund des Schengen-Beitritts von Kroatien ist vor allem an den Grenzen aus Slowenien kommend mit stärkerem Stau als in den letzten Jahren zu rechnen. Auch die Grenzkontrollen bei der Einreise nach Deutschland bleiben aufrecht. An den Grenzübergängen Kufstein (A 12), Walserberg (A 1) und Suben (A 8) kann es daher ebenfalls zu Wartezeiten kommen.

Abfahrtssperren in Tirol und Salzburg

Mit dem Pfingstwochenende treten die Abfahrsperren auf der A 10 im Land Salzburg in Kraft. Fahrzeuge ohne Reiseziel in Österreich bzw. dem Land Salzburg dürfen demnach dieses Jahr ganztägig, das heißt von 0 bis 24 Uhr, nicht von der Autobahn abfahren. Das Verbot gilt von Freitag, 26. Mai bis einschließlich Montag, 29. Mai. Betroffen ist auch die Abfahrt Altenmarkt auf die B320 Ennstal Straße.

Auch in Tirol wurden Fahrverbote für den Ausweichverkehr an verkehrsintensiven Tagen erlassen. Diese Fahrverbote gelten am Pfingst- und Fronleichnams-Wochenende sowie an den Wochenenden und Feiertagen vom 8. Juli bis zum 10. September, jeweils von 7 bis 19 Uhr auf ausgewählten Straßen im Großraum Innsbruck sowie in den Bezirken Kufstein und Reutte.

