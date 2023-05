FPÖ – Nepp: Ein Mann hat in einer Damensauna nichts verloren

Ludwig-SPÖ tritt Frauenrechte mit Füßen

Wien (OTS) - „Eine Person mit Penis ist ein Mann und das bleibt auch so. Und ein Mann hat in einer Damensauna nichts verloren. Folgt man der Argumentation des Bezirksvorstehers von Neubau, wonach Einrichtungen der Stadt und des Bezirks von allen Menschen genutzt werden können und für alle da sind, dann dürfte es überhaupt keine Einrichtungen mehr für Frauen oder Männer geben. Keine Frauentoiletten, keine Frauenhäuser etc. Einmal mehr zeigt sich die Absurdität der linken Transgender-Propaganda, wo sich jeder sein Geschlecht beliebig je nach Gefühlslage aussuchen kann. Dass gerade die Ludwig-SPÖ, Neos und Grüne die Frauenrechte mit Füßen treten, ist bezeichnend für die Heuchelei dieser Parteien“, so der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, zum aktuellen Vorfall in Wien.

