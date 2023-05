B&C beteiligt sich an oberösterreichischem Cleantech-Unternehmen neoom

Investment in smarte Technologie für Energiemanagement und Nutzung von erneuerbaren Energiequellen

Wien (OTS) - Die neoom ag bietet innovative und integrierte dezentrale Energielösungen auf Basis erneuerbarer Energien für den B2B- und B2C-Bereich an. Die B&C Innovation Investments GmbH (BCII), ein Unternehmen der österreichischen B&C-Gruppe, steigt als Lead-Investor einer insgesamt 16 Millionen Euro großen Kapitalerhöhung (Series-B-Extension Finanzierungsrunde) bei der neoom ag ein.

neoom ag („neoom“) ist Hersteller von innovativen Produkten rund um Solarspeicherkraftwerke. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in Komplettlösungen, die aus Hardware, Software und digitalen Services bestehen. Kunden von neoom können damit aus Sonnenenergie gewonnenen Strom vor Ort günstig produzieren und speichern. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, gewonnene Energie untereinander ertragreich zu teilen oder zu handeln.



Die Vernetzung dezentraler Systeme sowie der erhöhte Zugang zu erneuerbaren Energien sind nicht nur für Unternehmen und Privathaushalte, sondern gesamtwirtschaftlich und für die Erreichung der Klimaziele von besonderer Bedeutung. In den kommenden Jahren wird aufgrund des Strebens nach Energieunabhängigkeit und der damit verbundenen Kosten- und Planungssicherheit die Nachfrage nach dezentralen Energiesystemen europaweit weiterhin stark ansteigen.



Durch die Digitalisierung und Standardisierung von Hardware, Software und Serviceprodukten bis hin zu den Prozessen zwischen Energiegewinnung, Speicherung, Nutzung und Verkauf vereinfachen die Lösungen von neoom die Wertschöpfungskette am Ökostrommarkt schon heute erheblich. Die neoom-Gründer Walter Kreisel und Philipp Lobnig gelten dadurch in Österreich als erfolgreiche Vorreiter der Digitalisierung in der Energiebranche.



B&C-Investment in Unternehmen der Energiewende

Um die weitere Entwicklung der Produkte und der eigenen Softwarelösungen von neoom sowie die Erschließung des Marktes in der DACH-Region voranzutreiben, wurde nun eine Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Diese Finanzierungsrunde im Gesamtumfang von 16 Millionen Euro wurde von der B&C Innovation Investments GmbH (BCII) als Lead-Investor angeführt. Weitere bestehende und neue nationale und internationale Investoren beteiligten sich daran, u. a. ING Sustainable Investments.



Die B&C-Gruppe ist als Mehrheitsaktionärin von Lenzing, AMAG und Semperit Österreichs größte private Industrieholding. Über die BCII ist die B&C-Gruppe bereits an mehreren erfolgreichen Technologie- und Wachstumsunternehmen beteiligt und hält in diesem Segment aktuell Beteiligungen an TTTech, Frequentis, Flightkeys, contextflow, TriLite, Kinexon, Citrine, klarx, Kreatize und Awake Mobility sowie an einem österreichischen Start-up-Fonds.



Julia Reilinger, Geschäftsführerin B&C Innovation Investments, zur neuen Beteiligung: „ Innovative österreichische Lösungen im Bereich der Energiewende sind für den Wirtschafts- und Industriestandort Österreich von hoher Relevanz. neoom ist ein österreichisches Technologieunternehmen, das mit seinen Lösungen einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit für Unternehmen und Haushalte sowie zur Erreichung der europäischen Klima- und Nachhaltigkeitsziele leisten kann. Mit unserem ersten Investment im Energiesektor wollen wir die Nutzung von nachhaltigen Energien, insbesondere im Industriesektor, fördern und vorantreiben. “



Walter Kreisel, CEO neoom: „ Die gestärkte Kapitalbasis ermöglicht es uns nun, unser Produktangebot und unsere Softwareplattform rascher zu erweitern. Unser Ziel ist es, noch mehr Menschen den Zugang zu günstigerer und sauberer Energie zu ermöglichen und so zur Beschleunigung der Energiewende beizutragen. Wir freuen uns, dass wir nun mit der B&C-Gruppe einen bedeutenden Partner für diese Strategie an Bord haben. Wir sind davon überzeugt, dass wir vom Netzwerk und vom industriellen Know-how der B&C-Gruppe enorm profitieren werden. “



neoom: Gesamtlösung zur Nutzung von kostengünstiger und sauberer Energie!

neoom ermöglicht dezentralen Energieverbrauchern (Consumer) und Produzenten (so genannte „Prosumer“) von Privathaushalten über Unternehmen bis zu Energiegemeinschaften, aktiv zur Energiewende beizutragen und zugleich das wirtschaftliche Potenzial des komplexen Strommarktes so einfach wie nie zuvor nutzen zu können. Das Unternehmen bietet Gesamtlösungen für den Energiehaushalt an. Speicher-Hardware ist ebenso umfasst wie Energiemanagement Software bis hin zu einer mobilen App. Durch die „One-Stop-Solution“ des Anbieters ist die Umsetzung unkompliziert und alle Komponenten sind technisch perfekt aufeinander abgestimmt. Zum Energiemanagement hat neoom eine eigene Software („NTUITY“) entwickelt, die den Anwendern einen niederschwelligen Zugang zum Strommarkt ermöglicht, etwa durch Zugang zur Strombörse und die Vermarktung von eigenen Speicherkapazitäten. Mit einem stark wachsenden Netz von System- bzw. Installationspartnern im gesamten DACH-Raum vereinfacht neoom zudem den Elektrikermarkt, der angesichts des aktuellen Photovoltaik-Booms mit großen personellen und technologischen Herausforderungen konfrontiert ist.



Über die B&C-Gruppe

Die B&C Privatstiftung (www.bcprivatstiftung.at) ist eine unabhängige Stiftung, die seit ihrer Gründung im Dezember 2000 das Ziel der Förderung des österreichischen Unternehmertums und des Wirtschaftsstandortes Österreich verfolgt. Über ihre Holdinggesellschaften nimmt die B&C die Aufgaben einer stabilen Kernaktionärin in österreichischen Industrieunternehmen wahr. Sie übt ihre Aktionärsrechte im Interesse des jeweiligen Unternehmens aus und gibt den Unternehmen damit langfristige Planungssicherheit und eine stabile Eigentümerstruktur. Die B&C-Gruppe hält derzeit 52,25 % an der Lenzing AG, 54,2 % an der Semperit AG Holding und 52,7 % an der AMAG Austria Metall AG. Im Jahr 2022 erzielten diese börsennotierten Unternehmen mit insgesamt rund 17.000 Beschäftigten einen konsolidierten Umsatz von 5.351 Mio. Euro. Zusätzlich investiert die B&C-Gruppe in Technologie-Wachstumsunternehmen und hält in diesem Segment aktuell Beteiligungen an den Unternehmen TTTech, Frequentis, Flightkeys, contextflow, TriLite, Kinexon, Citrine, klarx , Kreatize, Awake Mobility und neoom sowie an einem österreichischen Start-up-Fonds. Die B&C Privatstiftung fördert den Wirtschafts- und Unternehmensstandort Österreich durch zahlreiche Projekte und Initiativen, die zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich beitragen. Dazu zählen u. a. der Houskapreis (www.houskapreis.at), Stiftungsprofessuren, der Wiener Unternehmensrechtstag, die Initiative für Innovations- und Standortforschung eXplore! (www.explore.university) und die MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at).



Über neoom

neoom ist ein unabhängiges österreichisches Cleantech-Unternehmen, das Produkte für Solarspeicherkraftwerke (Metering, PV, Speicher, Ladeinfrastruktur) für Privat- und Gewerbekunden anbietet. Im Kern des Unternehmens stehen moderne schlüsselfertige Batteriesysteme in Verbindung mit einem herstellerunabhängigen Energiemanagement-System, welches die Hardware mit wertsteigernden Services (Trading, Energiegemeinschaften, Digitale Finanzierungslösungen) verbindet und den Anwendern der Solarspeicherkraftwerke die größtmögliche Unabhängigkeit und Profitabilität sichert – und das in einer möglichst einfachen und intuitiven Art der Nutzung durch die neoom App. Nach dem ersten Produktverkauf im Jahr 2019 konnte neoom als mehrfach prämiertes Jungunternehmen einen außergewöhnlichen Wachstumspfad (123% CAGR 2019-2022) absolvieren, welcher in einem Marktanteil von ca. 20 % im Bereich Batteriespeicher in Österreich mündete. Derzeit beschäftigt neoom rund 230 Mitarbeiter an vier Standorten (Freistadt, Wien, Nürnberg, Zürich) und verfügt über ein stark wachsendes Installations- bzw. Systempartner-Netzwerk von aktuell über 250 Partnern im DACH-Raum.

