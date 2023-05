Alle feiern: Das Line-Up am 25. Juni auf der Ö3-Bühne am Donauinselfest

Michael Patrick Kelly, Silbermond und Felix Jaehn: Das Grande Finale am Donauinselfest 2023

Wien (OTS) - Das Beste kommt zum Schluss: Hitradio Ö3 sorgt dieses Jahr für das Grande Finale am Donauinselfest. Heute wurde im Ö3-Wecker das Line-Up präsentiert – Festivalfeeling garantiert! Den Auftakt macht Felicia Lu, die Singer-Songwriterin hat den „Rock the Island“-Contest gewonnen und erfüllt sich damit den Traum, einmal auf der Ö3-Bühne am Donauinselfest zu performen. Sie übergibt an die deutsche Chartstürmerin Leony, bevor Felix Jaehn mit seinen DJ-Sounds für ultimatives Sommer- und Festivalfeeling sorgt. „Durch die Nacht“ gefeiert wird anschließend mit Silbermond, bevor Popstar Michael Patrick Kelly für den krönenden Abschluss sorgt. Robert Kratky moderiert live auf der Ö3-Bühne, Elke Rock berichtet via Ö3-Livesendung über alle Highlights.

Alle feiern – die Stars der Ö3-Bühne am Sonntag, den 25. Juni Die Ö3-Bühne liefert zum Abschluss des Donauinselfests Festivalstimmung pur: Einmal auf der Ö3-Bühne beim größten Festival des Landes performen – diesen Traum vieler Musiker/innen erfüllt sich Felicia Lu. Als „Rock The Island“-Gewinnerin 2023 eröffnet sie die Ö3-Bühne. Weiter geht’s mit der deutschen Popsängerin Leony, die mit Hits wie „Remedy“ oder „Faded Love“ die Charts gestürmt hat und das Festival-Publikum zum Tanzen bringen wird. Felix Jaehn ist von den renommiertesten Line-Ups nicht mehr wegzudenken und liefert mit absoluten Superhits wie „Call It Love“, „Close Your Eyes“ oder „Hot2Touch“ Sommer-Sound und Festivalfeeling. Mit Hymnen wie „Symphonie“, „Durch die Nacht“ und „Das Beste“ rockt im Anschluss die Pop-Rock-Band Silbermond die Ö3-Bühne und wird neben den Ohrwürmern auch einige neue Hits präsentieren. Und „Beautiful Madness“ ist Programm zum krönenden Abschluss: Popstar Michael Patrick Kelly sorgt für ordentlich gute Laune und Mitsing-Garantie mit seinen Hits wie „Throwback“ oder „Best Bad Friend“.

Das Ö3-Line-up im Überblick:

22.40 Uhr – MICHAEL PATRICK KELLY

21.00 Uhr – SILBERMOND

19.30 Uhr – FELIX JAEHN

18.15 Uhr – LEONY

17.00 Uhr – FELICIA LU

Auf Ö3 hilft er den Ö3-Hörer/innen in den Tag zu starten, auf der Donauinsel durch die Nacht zu tanzen: Robert Kratky moderiert live auf der Ö3-Bühne am Donauinselfest und führt durchs Programm.

Festivalfeeling durchs Radio: Via Ö3 live dabei

Hinkommen zahlt sich aus, aber auch auf Ö3 ist man live dabei: Elke Rock meldet sich am Sonntag, den 25. Juni von 16.00 bis 19.00 Uhr mit einer Livesendung direkt aus dem Backstage-Bereich – mit den Stars der Ö3-Bühne und mit einem exklusiven Einblick hinter die Kulissen. Festivalfeeling frei Haus liefert auch Ö3-Konzertreporterin Tina Ritschl, sie nimmt die Ö3-Hörer/innen via Ö3-Social Media-Kanäle mit und präsentiert ab 16.00 Uhr alle Highlights rund um die Ö3-Bühne. Eine Slideshow und die schönsten Festivalmomente zum Durchklicken gibt’s auch auf der Ö3-Homepage (oe3.orf.at).

Fotos zum Download: https://cloud.orf.at/s/GaNNoKZCRrAFjWD

