Jubiläum und Führungswechsel für die Personalmanagement-Beratung von Deloitte Österreich

Wien (OTS) - Seit 30 Jahren beraten Gundi Wentner und Christian Havranek ihre Kundinnen und Kunden im Bereich Human Capital, davon 20 Jahre mit und bei Deloitte Österreich. Nun ziehen sich die beiden Gründungspersonen zurück. Ihre Agenden werden vom bewährten Human-Capital-Führungsteam übernommen.



Bei Deloitte Österreich blickt man auf viele Jahre erfolgreiches Personalmanagement-Consulting zurück. Global ist das Human-Capital-Beraterteam mittlerweile auf 18.000 Personen gewachsen und auch in Österreich hat sich die Zahl in den letzten 20 Jahren auf mehr als 100 Expertinnen und Experten vervierfacht. Sowohl global als auch hierzulande ist Deloitte damit klar die Nummer Eins in der Personalberatung.



Personalmanagement ist längst von einem Nischenthema in die Mitte der Unternehmensführung vorgerückt. Heute bestimmen Personalfragen die strategische Ausrichtung von Firmen und entscheiden über Erfolg oder Misserfolg. Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie und den Arbeitskräftemangel in der Wirtschaft sind Begriffe wie Skills-based Organization, HR-Technologien, flexibles Arbeiten und Future of Work längst keine Fremdworte mehr.



Nun stehen die Zeichen auf Veränderung: Mit Gundi Wentner und Christian Havranek verabschieden sich die beiden Gründungspersonen des Human-Capital-Bereichs von Deloitte Österreich aus dem Alltagsgeschäft. Sie übergeben ihre Agenden mit Anfang Juni an das erfahrene Führungsteam bestehend aus den Partnerinnen und Partnern Julian Mauhart, Elisa Aichinger, Gudrun Heidenreich-Pérez, Anna Nowshad und Florian Brence sowie den Directors Anna Hundstorfer und Georg Jurceka.



„Christian Havranek und ich sind seit 30 Jahren mit Human Capital Consulting in Österreich tätig. Unter dem Dach von Deloitte Österreich konnte gerade in den letzten Jahren ein beachtliches Wachstum erzielt werden“, betont Gundi Wentner. „Es war eine intensive und erfolgreiche Zeit, auf die ich gerne zurückblicken werde. Jetzt ist es Zeit an die nächste Generation zu übergeben.“



Und Christian Havranek fügt hinzu: „Nach jahrzehntelanger Beratungstätigkeit freut es mich, die Verantwortung nun in die Hände eines neuen Führungsteams zu legen. Die Kolleginnen und Kollegen sind alle schon lange in leitenden Funktionen im Unternehmen tätig – und ohne ihre Kompetenz und ihr Engagement wäre Deloitte Human Capital Consulting heute nicht so erfolgreich wie es ist.“



