Touchdown für die Tierliebe – Vienna Vikings Spieler übernehmen Patenschaften bei Tierschutz Austria

Football Spieler übernehmen Patenschaften von vier besonderen Vierbeinern

Vösendorf (OTS) - Den trainingsfreien Mittwochvormittag nutzten vier Vienna Vikings Spieler für einen ganz speziellen, tierischen Besuch in Wien Vösendorf, der gleichzeitig ein Highlight für die Profi-Athleten des erfolgreichsten, europäischen Football Teams darstellte. Die Football Spieler, die sich derzeit mit dem amtierenden Meister der European League of Football auf den Saisonstart im Juni vorbereiten, übernahmen Patenschaften für vier besondere Vierbeiner.



„Wir möchten uns bei dem ganzen Team von Tierschutz Austria für die Einladung bedanken und gleichzeitig unsere Anerkennung und Bewunderung aussprechen, für die enorm wichtige und herausfordernde Arbeit, die alle MitarbeiterInnen und Ehrenamtlichen hier täglich leisten. Hut ab!“, so Matthias Stockamp, Offensive Lineman der Vikings, der sich auf Anhieb hervorragend mit Twinkie, der Bulldoge, verstanden hat. „In Twinkie könnte ich mich glatt verlieben. Ich denke, sie mag mich auch,“ lächelt das deutsche Kraftpaket Stockamp, der nach Beendigung seiner aktiven Karriere definitiv einen Hund haben möchte. „Derzeit bin ich natürlich viel unterwegs, habe weder genügend Zeit noch einen adäquaten Platz, um mich richtig um einen Hund zu kümmern, Die Anschaffung eines Haustiers sollte immer wohl überlegt sein,“ erzählt Stockamp.

Sein finnischer Teamkollege, Runningback Karri Pajarinen, überraschte beim Fotoshooting als wahrer Ziegenflüsterer. Der Star-Spieler aus dem hohen Norden schien mit Bocki, dem Ziegenbock, um die Wette zu strahlen. „In Sports, goat is also an often used acronym for Greatest Of All Time. So I am very honored that this goat is my photo shooting partner. Bocki the goat will inspire me even more to have a great season with the Vikinsg this year,“ so Pajarinen, der den Ziegenbock mit Hollunderblüten füttern durfte.

Für den „Highlander“ im Team, Center Matthew Daltrey, erweckte die Patenschaft eines Schafs gleich heimatliche Gefühle. Der Schotte taufte den haarigen Vierbeiner kurzerhand ‚Gertrude‘. „It is amazing that this animal shelter provides a home for so many different animals, especially also after their original owners have passed away. For me as an animal lover, it is a pleasure to raise awareness for the amazing work Tierschutz Austria does and to support this initiative,“ so Daltrey, der unbedingt ein weiteres Mal ins Tierschutzhaus Vösendorf kommen möchte.

Zum Abschluss des Besuchs schloss Radim Kalous, der tschechische Wide Receiver im Team des ELF-Champions, noch Freundschaft mit ‚seiner‘ Schildkröte. Während es Radims Job am Feld ist, blitzschnell den Verteidigern davonzulaufen, geht es die Schildkröte bekanntlich ja eher langsam an. „But we have one thing in common: Shells. While the turtle has its shell all the time, I wear mine only during practice and games.“

Knapp 1200 Tiere werden von Tierschutz Austria auf einem über viereinhalb Hektar großen Areal betreut. Es ist das zweitgrößte Tierschutzhaus in Europa, nur jenes in Berlin ist noch größer. „Tierliebe bringt unterschiedliche Menschen und Organisationen zusammen. Wir freuen und bedanken uns bei den Vienna Vikings, die dabei unterstützen, auf unsere Schützlinge im Tierschutzhaus aufmerksam zu machen. Beim gemeinsamen Shooting hatten wir viel Spaß, es gab einen interessanten Austausch und die tierischen Models haben natürlich viele Leckereien als Belohnung bekommen,“ so Jonas von Einem, Sprecher und Leitung Kommunikation Tierschutz Austria.

Die nächste - sehr unterhaltsame – Art, dieses erstklassige Tierheim zu unterstützen, gibt es bereits am 5. Juni, wo das heurige Benefiz-Sommerkabarett (unter anderem mit Monica Weinzettl, Gernot Kulis und Gerold Rudle) stattfindet. Infos und Tickets gibt’s unter tierschutz-austria.at.

Knapp sechs Tage später wollen auch die Vienna Vikings auf dem Footballfeld unterhalten, wenn Stockamp, Daltrey, Pajarinen und Kalous mit dem Team ihre 2023 Saison in der European League of Football starten. Just in Berlin…



Bilder: https://we.tl/t-GHQgUjJ1TB

© Brigitte Gradwohl



