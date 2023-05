Hilfe gegen Blattläuse, Dickmaulrüssler und Co.

Am 2.6. beim Tag des Nützlings werden die kleinsten Helfer bei der Schädlingsbekämpfung vor den Vorhang geholt: die Nützlinge!

Für viele Gärtnereien ist es selbstverständlich Nützlinge im Gewächshaus anzusiedeln und so Schädlinge natürlich in Schach zu halten. Nachdem viele Kunden uns nach Tipps gegen unerwünschten Befall fragen und oft überrascht sind, mit welchen Helfern, die Gärtner arbeiten, haben wir als Verband den „Tag des Nützlings“ ins Leben gerufen. An diesem Tag nehmen wir uns Zeit, unseren Kunden zu zeigen, auf welche Nützlinge wir in der Produktion zurückgreifen und was man selbst tun kann um viele nützliche Helfer im Garten oder am Balkon anzusiedeln“, erklärt Ing. Wolfgang Praskac, Obmann des Blumenmarketing Austria. Wolfgang Praskac, Obmann Blumenmarketing Austria

Wien (OTS) - Am Tag des Nützlings informieren Gärtnereien, welche Tiere gegen Schädlinge in den Gärtnereien und im Hausgarten helfen. Bei Nützlingen handelt es sich um Tiere, Pilze oder Mikroorganismen, die natürlich vorkommen oder auch gezielt eingesetzt werden, um Pflanzen vor dem Befall mit Schädlingen zu schützen. Beispiele sind Marienkäfer und Florfliegen gegen Blattläuse oder Nematoden gegen die Larven des Dickmaulrüsslers. Viele dieser Nützlinge werden in Gärtnereien ausgebracht, um gesunde Pflanzen zu erzeugen und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Im Garten oder am Balkon siedeln sich viele Nützlinge natürlich an, wenn das Lebensumfeld stimmt. Hier können Hobbygärtner durch die Bepflanzung und die Gestaltung des Umfelds viel für Biodiversität tun. Welche Nützlinge es gibt, was man selbst dafür tun kann, damit die Helfer einen passenden Lebensraum haben und wie es in einer Gärtnerei abläuft erfährt man am 2.6. beim Tag des Nützlings oder unter www.tag-des-nuetzlings.at

Nützlinge sind in Österreich als Pflanzenschutzmittel eingestuft und dürften nur ausgebracht werden, wenn sie eine Zulassung als Pflanzenschutzmittel haben. Der Vorschlag der Europäischen Kommission zur Nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sieht ein Komplettverbot von Pflanzenschutzmitteln in sensiblen Gebieten vor. Das wäre auch für moderne, biologische Methoden wie den Nützlingseinsatz das Ende.

