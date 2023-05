Manufacturing Day 2023 - mit Mariana Mazzucato & Gerd Leonhard

Die führende Veranstaltung der ViennaUP'23 für Start-ups, Corporates, Investor*innen und Expert*innen der internationalen Fertigungsindustrie am 1. Juni in Wien.

Wien (OTS) - Das diesjährige Thema "Green is the new black - From Smokestacks to Sustainability" konzentriert sich auf den Wandel der Industrie hin zu umweltfreundlichen und nachhaltigen Produktionsverfahren. Der Manufacturing Day wird von EIT Manufacturing organisiert.

Eröffnungs-Keynote: Gerd Leonhard

Die nächsten 10 Jahre werden mehr Veränderungen mit sich bringen als die letzten 100 Jahre, angetrieben durch diese drei Revolutionen: die digitale Revolution, die Nachhaltigkeitsrevolution und die Zweckrevolution. Grün" ist das neue "digital", und "nachhaltig" wird das neue "profitabel". Was bedeutet das alles für die Fertigungssektoren in Europa? Gerd Leonhard, Futurist und Humanist, ist ein weltweit führender Keynote-Speaker und Vordenker in Sachen digitaler Ethik, menschenzentrierter Technologie, Nachhaltigkeit und der Notwendigkeit einer neuen, zukunftsfähigen Wirtschaftslogik und wird in seiner Keynote Themen wie die Zukunft der KI, der Automatisierung, der Arbeit und der Arbeitsplätze darlegen und die wichtigsten Chancen und Herausforderungen umreißen.

Podiumsdiskussion: Greenovation - Manufacturing the Day after Tomorrow

In einer Keynote wird Mariana Mazzucato auf das Thema "The role of innovation in the green transformation of the manufacturing industry" eingehen und gemeinsam mit Werner Wutscher (New Venture Scouting) und Michael Friedl (Außenwirtschaft Austria) an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, gefolgt von einer Fragerunde. Thema der Diskussion sind die den Herausforderungen und Chancen der Umstellung auf nachhaltige Produktionsverfahren. Mariana Mazzucato ist Professorin am University College London, wo sie Gründungsdirektorin des Institute for Innovation & Public Purpose (IIPP) ist. Sie berät politische Entscheidungsträger auf der ganzen Welt in Bezug auf innovationsbasiertes, integratives und nachhaltiges Wachstum.



Weiters am Programm stehen ein Live Pitching Bewerb für internationale High-Tech Start-ups aus der Fertigungsindustrie sowie zahlreiche Vernetzungsmöglichkeiten mit den Teilnehmer*innen.

Moderation: Hannes Hunschofsky, Daniel Cronin

Datum: 01.06.2023, 13:00 - 18:15 Uhr

Ort: Ariana Event

Christine-Touaillon-Straße 4, 1220 Wien, Österreich

Url: https://manufacturingday.viennaup.b2match.io/

