FPÖ-Gruber zu Halloween-Krawallen: Innenminister Karner hat nur leere Versprechen abgegeben

„Wer sich nicht an unsere Gesetze hält, hat Asylstatus zu verlieren“

Linz (OTS) - Klare Worte findet heute der Landesparteisekretär der FPÖ Oberösterreich, Sicherheitssprecher LAbg. Michael Gruber zur Tatsache, „dass noch kein einziger Beteiligter an den Krawallen in der Halloween-Nacht den Asylstatus verloren hat. Auch wenn es laut Polizei derzeit relativ ruhig ist, so ist es nur eine Frage der Zeit, bis die nächsten Krawalle passieren. Wer großmundig Aberkennungen des Asylstatus ankündigt und dann nicht ausführt, macht sich unglaubwürdig“, spart Gruber nicht mit Kritik an Innenminister Karner. ****

„Fakt ist: Kein einziger Täter wird abgeschoben werden. Das werden die betroffenen Jugendlichen rasch erkennen und dem Staat noch weniger Respekt zollen. Eine Verschärfung der Gesetze ist daher unumgänglich“, fordert der FPÖ-Sicherheitssprecher mit Nachdruck. (schluss) bt

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Landesgruppe Oberösterreich

Birgitt Thurner / Landespressereferentin

06649072221 / birgitt.thurner @ fpoe.at / www.fpoe-ooe.at