ORF zum elften Mal „Redaktion des Jahres“

Auszeichnungen im ORF-Zentrum verliehen

Wien (OTS) - Zum 20. Mal zeichnete das Branchenblatt „Österreichs Journalist:in“ bei einer Gala im ORF-Zentrum am Mittwoch, dem 24. Mai 2023, die „Journalistinnen und Journalisten des Jahres“ aus. Zum bereits elften Mal wurde der ORF als „Redaktion des Jahres“ geehrt. In sieben weiteren Kategorien stehen ORF-Journalistinnen und -Journalisten auf Rang eins: ORF-Korrespondent Paul Krisai ist „Journalist des Jahres“, Ulla Kramar-Schmid „Investigativ-Journalistin des Jahres“, Alina Zellhofer „Sport-Journalistin des Jahres“, Lisa Gadenstätter „Chronik-Journalistin des Jahres“, Christian Wehrschütz „Außenpolitik-Journalist des Jahres“, Peter Schneeberger „Kultur-Journalist des Jahres“ und Stefan Lenglinger siegt in der Kategorie „Aufgefallen“. „Local Heroes“ aus den Landesstudios sind Viktoria Waldegger (Tirol), Andreas Riedl (Burgenland) und Benedikt Fuchs (Niederösterreich).

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Die zahlreichen Top-Platzierungen von ORF-Journalistinnen und -Journalisten sowie abermals der Titel ‚Redaktion des Jahres‘ – zum fünften Mal in Folge – sind gleichzeitig Beweis, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher auf faktengetreuen Qualitätsjournalismus Marke ORF verlassen können, und Auftrag, dass der ORF auch in der digitalen Welt Garant für öffentlich-rechtliche, unabhängige Information bleibt. Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich.“

In folgenden Kategorien wurden ORF-Journalistinnen und -Journalisten zu den besten des Landes im Jahr 2022 gewählt:

Journalisten des Jahres: Platz 1: Paul Krisai Platz 2: Martin Thür Platz 9: Lou Lorenz-Dittlbacher Innenpolitik: Platz 2: Armin Wolf Platz 6: Alexandra Wachter Platz 9: Matthias Westhoff Platz 10: Susanne Schnabl Investigation: Platz 1: Ulla Kramar-Schmid Kultur: Platz 1: Peter Schneeberger Platz 9: Clarissa Stadler Außenpolitik/EU: Platz 1: Christian Wehrschütz Platz 2: Paul Krisai Platz 3: Miriam Beller Platz 4: Inka Pieh Platz 5: Jörg Winter Platz 7: Cornelia Vospernik Platz 8: Ernst Gelegs Platz 10: Peter Fritz Platz 10: Christophe Kohl Wirtschaft: Platz 3: Dieter Bornemann Platz 4: Nadja Hahn Platz 9: Kaspar Fink Sport: Platz 1: Alina Zellhofer Platz 6: Mari Lang Platz 7: Adi Niederkorn Platz 8: Daniel Kulovits Platz 9: Daniela Soykan Unterhaltung: Platz 2: Peter Klien Platz 8: Roland Gratzer Medien: Platz 2: Stefan Kappacher Platz 3: Rosanna Atzara Wissenschaft: Platz 2: Günther Mayr Platz 4: Barbara Daser Platz 10: Hanna Ronzheimer Chronik: Pletz 1: Lisa Gadenstätter Platz 2: Bernt Koschuh Platz 6: Petra Pichler Platz 7: Barbara Gansfuß Chefredaktion: Platz 2: Lou Lorenz-Dittlbacher Aufgefallen: Platz 1: Stefan Lenglinger Platz 3: Ambra Schuster Platz 4: Idan Hanin Platz 6: Vanessa Gruber

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at