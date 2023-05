eww kauft Liegenschaft der Christof Industries

Die eww Gruppe kauft per 1. Juni 2023 die bisher von Christof Industries benutzte Immobilie in Wels-Ost und wird mit Teilbereichen der Unternehmensgruppe dorthin übersiedeln.

Wels (OTS) - Vor zwei Jahren hat es danach ausgesehen, dass die eww Gruppe ihre Zentrale am Standort des ehemaligen Lagerhauses errichten würde. Die Planungsarbeiten waren abgeschlossen und die Verträge mit dem Immobilienentwickler unterschriftsreif – allerdings haben Konzeptanpassungen und gestiegene Kosten das Projekt auf unbestimmte Zeit verzögert. „ Darum haben wir seit einem Jahr parallel nach Alternativstandorten gesucht “, informiert eww Vorstand Wolfgang Nöstlinger.

Optimal für eww Gruppe

Nun hat sich der bisherige Standort von Christof Industries Austria als perfekt für die eww Gruppe erwiesen: „ Die Liegenschaft ist eine optimale Lösung, weil wir sofort Büro- und Produktionsflächen gewinnen “, erklärt eww Vorstand Florian Niedersüß. Darüber hinaus verfüge das Areal über ausreichend Reservefläche, selbst wenn man weiter so expandiere wie in den letzten Jahren. Das Gesamtareal in der Linzer Straße 275 hat eine Größe von 41.000 m², die Gebäude-Nutzfläche beträgt 12.000 m².

Synergiepotenzial und Kostenersparnis

Der neue Standort biete mehrere große Vorteile, erklärt Wolfgang Nöstlinger: „ Wir können sowohl Verwaltung als auch Produktion an einem Standort zusammenfassen, das bringt Synergien im Unternehmen. Außerdem ist der Bezug eines bestehenden Gebäudes bei weitem günstiger als ein Neubau “. Über den Kaufpreis der Liegenschaft wurde Stillschweigen vereinbart.

Einzug ab sofort möglich

Nachdem der Vertrag unterschrieben ist wird es jetzt schnell gehen. Ein Teil der Gebäude kann von der eww Gruppe kurzfristig genutzt werden, vor allem die eww Anlagentechnik und die Netzbereiche der eww ag haben unmittelbaren Platzbedarf. Die gesamte Immobilie kann spätestens ab Juni 2024 bezogen werden. Bis dahin wird auch ein detailliertes Ausbaukonzept entwickelt.

Gebäudetausch mit Christof Industries

„ In den Gesprächen mit Christof Industries hat sich durch den Gebäudetausch eine echte Win-Win-Situation ergeben “, informiert Florian Niedersüß. Die frei werdenden Büro- und Produktionsflächen der eww Anlagentechnik in der Wiesenstraße werden von Christof Industries gemietet – dieser Tausch ist Teil der Vereinbarung, weil der Standort in der Maxlhaid für die Österreich-Aktivitäten der Christof Industries Gruppe zu weitläufig geworden ist.

„Für die Christof Industries Austria ist die Liegenschaft in der Wiesenstraße als Standort ideal geeignet, um in der neuen Aufstellung agil und effizient zusammenzuarbeiten. Wir werden den Umzug in den nächsten Wochen organisieren, damit von unserer Seite alles bis Mitte 2024 abgeschlossen werden kann“, erklärt Johann Christof, CEO Christof Industries.

„ Als Aufsichtsratsvorsitzender der eww Gruppe freue ich mich über den Erwerb dieser Liegenschaft. Mit dem neuen Standort ist jener Platz gefunden worden, der über ausreichend Reserven verfügt, um auch für die Zukunft gerüstet zu sein. Erneut wurde ein Meilenstein für die Zukunft der Energieversorgung in Wels gelegt “, erklärt Bürgermeister Dr. Andreas Rabl.

Vorteile für Mitarbeiter

Wesentlicher Vorteil für die Mitarbeiter ist die gute Verkehrsanbindung und Parkplatzsituation des neuen Standortes. „ Wir können nun endlich auch über eine moderne Kantine und andere Benefits diskutieren, das war aufgrund des Platzmangels bisher nicht möglich “, erklärt Wolfgang Nöstlinger. Eine optimale Anbindung an den öffentlichen Verkehr wird durch die Wels Linien sichergestellt.

