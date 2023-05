Mandl im Nationalrat für ein Europa "mit mehr Stärke nach außen und Freiheit nach innen"

Mandl: Wir müssen die Kooperation suchen. Aber wir leben in einer Zeit der Konfrontation. Europa muss sich wappnen. Es ist dringend und wichtig, über Sicherheit zu sprechen.

Brüssel/Wien (OTS) - "Europa ist stark geworden durch Kooperation, sollte auch nach außen die Kooperation leben, findet sich aber in der heutigen geopolitischen Lage in einer Atmosphäre der Konfrontation wieder. Gegen diese Konfrontation müssen wir uns wappnen, dabei aber den Weg der Kooperation so gut wie möglich weitergehen. Wir brauchen ein Europa mit mehr Stärke nach außen und mehr Freiheit nach innen. Der Strategische Kompass der Europäischen Union gibt einen Rahmen für die Entwicklung der Stärke nach außen. Österreich beteiligt sich aktiv an der Positionierung im Sinne der Europäerinnen und Europäer in der neuen Weltordnung: Ich bin Bundeskanzler Karl Nehammer dankbar dafür, dass er die Erarbeitung einer neuen Sicherheitsstrategie für Österreich auf den Weg gebracht hat. Das geschieht zur richtigen Zeit. Was von erstarkenden Akteuren auf der Weltbühne wie China oder Indien angegriffen wird, ist das Modell der europäischen Zivilisation selbst. Deshalb war und ist es dringend und wichtig, im österreichischen Nationalrat die Entscheidungs-, Zukunfts- und Verteidigungsfähigkeit zu thematisieren", sagte Lukas Mandl, Vizevorsitzender des Verteidigungsausschusses im Europaparlament und hier ÖVP-Sprecher für Außen- und Sicherheitspolitik, im Rahmen der Aktuellen Europastunde im Plenum des Nationalrats am Mittwoch in Wien. Mandl betonte auch, dass die Staaten der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in die sicherheitspolitische Aufstellung Europas eingebunden gehörten, und dass die Freiheitsbewegung von Belarus in die EPG aufgenommen werden sollte. (Schluss)

