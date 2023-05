Grüne Wien/Sequenz: Bäderbus ins Gänsehäufel muss wieder in Betrieb gehen

Wiener Grüne stellen gemeinsam mit ÖVP Wien Antrag auf Wiederaufnahme des Gratis-Bäderbusses

Wien (OTS) - An heißen Sommertagen herrscht großes Verkehrsaufkommen zu den Strandbädern an der Alten Donau, besonders zum Gänsehäufel. Doch im Zuge der Pandemie wurde der Gratis-Bäderbus von der U1 Station Kaisermühlen zum Eingang des Strandbades Gänsehäufel eingestellt. Selbst nach Einführung des Parkpickerls 2022 in Kaisermühlen ging die Direktverbindung zum Bad nicht wieder in Betrieb. „Die Buslinie wird auch diesen Sommer erfahrungsgemäß bald überlastet sein. Eine zusätzliche Transportmöglichkeit von der U1 direkt zum Badeingang würde nicht nur Kaisermühlen vom Verkehr entlasten, sondern auch Familien mit Kindern und ältere Personen den Zugang erleichtern – die nächste öffentliche Busstation ist 650 Meter vom Eingang des Bades entfernt“, sagt Heidemarie Sequenz, Mobilitätssprecherin der Grünen Wien.

Die Grünen Wien stellen daher heute gemeinsam mit der Wiener Volkspartei einen Antrag für die Wiederinbetriebnahme des Bäderbusses in den Sommermonaten, vor allem an den Wochenenden.

Dem Antrag der Grünen Donaustadt im März 2023 im Bezirksparlament stimmten alle Parteien zu, trotzdem verweigert der zuständige Magistrat die Wiederaufnahme des Busses. Die MA44 begründete die Einstellung des Bäderbusses einerseits damit, dass vor allem beim letzten Bus zu viel Drängerei herrsche. Andererseits gäbe es Beschwerden, wenn der Bus bei Schlechtwetter leer fährt. Sequenz: „Die Begründungen sind widersprüchlich und absurd. Man kann von dem Betrieb so viel Flexibilität erwarten, dass man auf solche Umstände reagiert. Die Badeaufsicht des Gänsehäufels wird schließlich auch wegen mancher Schlechtwettertage nicht gänzlich abgeschafft.“

