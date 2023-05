Haus der Musik: Konzerthighlights im Juni 2023

Wien (OTS) - Live on Stage, Klassik Cool! oder Kinderstars – das Haus der Musik, ein Museum der Wien Holding, lädt noch vor den Sommerferien zu tollen Konzerterlebnissen ein.

Live on Stage: Love'n'Joy

Love’n’Joy ist eine der erfolgreichsten ukrainischen Indie-Rock-Bands mit internationalem Profil. Viele harte Gitarren verleihen ihrem Sound eine rauere Note, und die starken, zeitgenössischen Texte spiegeln den Geist einer neuen, wiedererstarkenden ukrainischen Kultur wider. Seit Mai 2022 tourt die Band, um Geld für ihre Kampagne „Musicians Defend Ukraine“ zu sammeln. Die neue LP „Half-home“ entpuppte sich als prophetisches Werk der Band. Das Album wurde genau 3 Tage vor der russischen Invasion in der Ukraine fertiggestellt. Um einen Weg zu finden, ihr Land zu unterstützen und unter diesen Umständen nützlich zu sein, gingen die Jungs auf eine Wohltätigkeitstournee, und bereisten die Welt, um die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine zu verbreiten. Jedes Konzert dient als Gelegenheit, die Spendenaktion „Musicians Defend Ukraine“ durch den Kauf von Merchandise oder eine direkte Spende für die Kampagne finanziell zu unterstützen. Am Samstag, 10. Juni 2023 um 20.00 Uhr sind Love’n’Joy zu Gast im Haus der Musik.

Gernot Kranner, Bernhard Fibich & Klassik Cool!: Kinderkonzerte

Sänger, Schauspieler, Autor, Regisseur und legendärer „Professor Abronsius“ aus dem Musical „Tanz der Vampire“ Gernot Kranner präsentiert am Sonntag, 4. Juni 2023 um 11.00 Uhr die neue Show „Ich schenk' dir den Mond“. Mamas, Papas, Söhne und Töchter singen gemeinsam mit Gernot Kranner seine schönsten Mit-Sing-Lieder – und die Omas und Opas machen auch begeistert mit. Am Samstag, 24. Juni um 11.00 Uhr kommt der Musical-Star nochmals ins Haus der Musik, um den Besucher*innen die lustigsten Abenteuer des stärksten Mädchens der Welt, Pippi Langstrumpf, zu erzählen.



Mit der Klassik Cool!-Aufführung „Vivaldi: Die vier Jahreszeiten“ präsentiert das Haus der Musik am Sonntag, 18. Juni 2023 um 15.30 Uhr ein Mitmach-Konzert für Kinder ab 2 Jahren. Es ist eine mitreißende Reise für kleine Zuhörer*innen durch die Jahreszeiten. Töne heiß und kalt und alles, was noch hinter der Musik steckt! Ein Mitmach-Konzert, wo jedes Kind entsprechend seines Alters und Vorerfahrungen ganz viele neue Eindrücke mitnehmen kann. Nach dem Konzert können interessierte Kinder die Instrumente auch ausprobieren. Mit lustigen Mitmachliedern im Gepäck ist auch der beliebte Kinderliedermacher Bernhard Fibich zurück im Haus der Musik. In seinem Konzert am Sonntag, 25. Juni 2023 um 15.30 Uhr sorgt Bernhard Fibich mit „Sonnenschein und Regen“ für jede Menge gute Laune! Kinder und Erwachsene werden in das Konzert spielerisch miteinbezogen.



Tipp: Mit der exklusiven Kinderclub-Karte für das Haus der Musik erhalten alle Kinder freien Eintritt ins Museum für ein Jahr sowie ermäßigte Karten für Kinderkonzerte – ein Jahr lang um nur 19 Euro!

Tickets

Tickets sind bei der Kassa im Haus der Musik und im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 - 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Pressefotos:

Die Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hirschmann

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: 01 408 25 69 - 13

E-Mail: a.hirschmann @ wienholding.at

www.wienholding.at