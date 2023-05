And the BECOM Innovation Award 2023 goes to…

Am 23. Mai 2023 fand zum ersten Mal der BECOM Innovation Award statt, bei dem die beste Diplomarbeit der HTL Pinkafeld aus der Sparte Elektronik ausgezeichnet wurde.

Hochstraß/Burgenland (OTS) - Kern dieser Auszeichnung ist, die Partnerschaft zwischen der HTL Pinkafeld und BECOM zu intensivieren, daher sollen zukünftig die Schülerinnen und Schüler vor den Vorhang gebeten werden, um ihre innovativen Ideen vorzustellen. Aus zehn auserwählten Diplomarbeiten von insgesamt 31 Schülerinnen und Schülern der HTL Pinkafeld wurden die fünf Finalisten von einer externen Fachjury gewählt. Die fünf besten Projektgruppen wurden zum Finale in die BECOM nach Hochstraß zur finalen Bewertung und anschließenden Preisverleihung eingeladen.

Am späten Nachmittag des 23. Mai 2023 stachen besonders drei Teams hervor, die aufgrund ihrer Projektarbeiten anhand folgender Kriterien auf dem Siegerpodest landeten: Dokumentation, Innovationsgrad, Engagement, Marktchancen, Umsetzungsreife, Komplexität der Technologien sowie Präsentation und Gesamteindruck. Über die Siegestrophäe sowie 2.000 Euro durfte sich die Projektgruppe „Ball Blaster - Konzeption und Umsetzung einer automatisierten Fußballmaschine“ freuen. Platz 2 und 1.000 Euro ging an die Projektgruppe „Entwicklung und Integration einer Aufklärungsdrohne und einer Landeplattform für ein teleoperiertes Modellauto“. Mit einem nur geringen Punkteabstand freute sich die Gruppe „Pictobot Lernroboter“ über Platz 3 und 500 Euro.

Die Prämierung fand im feierlichen Rahmen, direkt in der Produktionshalle der BECOM in Hochstraß, statt. Im Namen der BECOM-Geschäftsführung, bestehend aus Johann, Roman, Johannes Bock und Manfred Hofer, begrüßte Johannes Bock

namhafte Vertreter aus Politik und Wirtschaft, danach folgte ein motivierender Vortrag von Mag. Dejan Stojanovic zum Thema „The Power of Failures - Die Vorteile einer positiven Fehlerkultur“. Die Übergabe der Podestplätze übernahmen LR Dr. Leonhard Schneemann, IV-Burgenland Präsidentin Mag. Adelheid Adelwöhrer und Eigentümer und Geschäftsführer der BECOM, KR Ing. Johann Bock.

Landesrat Dr. Schneemann freute sich über die innovativen Ideen aus dem Burgenland, die die jungen Award-Teilnehmer/innen präsentierten und betonte, dass das Land Burgenland auch immer gerne mutige, junge Unternehmer/innen unterstützt. Der Direktor der HTL Pinkafeld, Prof. Dr. Lercher, bedankte sich für die langjährige Partnerschaft mit der BECOM sowie auch mit dem Land Burgenland. „Ein großes Dankeschön gilt allen Schülerinnen und Schülern, die so zahlreich an unserem Award teilgenommen haben. Ich war selbst Schüler der HTL Pinkafeld und weiß, wie viel Arbeit in euren Projekten steckt. Daher freut es mich, euch heute diese Auszeichnungen zu überreichen“, betont Johannes Bock.

Als technisches Highlight und Vorzeigeprodukt unseres Hauses wurde ein „Time-of-Flight Multi Camera System“ vorgestellt. Dieses Kamerasystem ermöglicht die sichere Vermessung und zuverlässige Analyse von Objekten und Menschen und liefert ein 3D-Abbild der Szene in Echtzeit. Industrielle Bildverarbeitung ist ein immer wichtiger werdender Bestandteil moderner Produktionsprozesse.

In Branchen wie der Logistik und Verpackungstechnik können die 3D Aufnahmen des Multi Camera Systems beispielsweise die Verpackung, Kartonbefüllung, Volumenerfassung oder Stapelung effizient und genau unterstützen.

Hochkarätig besetzte Jury:

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl. Wirtsch.-Ing. Wilfried Sihn (Geschäftsführer der Fraunhofer Austria Reserach GmbH und Vorstand des Instituts für Managementwissenschaften, Betriebstechnik und Systemplanung an der TU Wien)

Ing. Mag. Hubert Schuhleitner (ehem. CEO der ZKW Gruppe und Aufsichtsrat und Beirat in verschiedenen Industrieunternehmen)

Matthias Klein (Managing Director bei Schubert System Elektronik GmbH und CEO bei mk Management&Consulting)

Jürgen Antonitsch (CEO und Eigentümer von Beyond Horizon Thinking und Automotive Cooperations and Technology bei Easelink, ehem. CTO der ZKW Gruppe, Aufsichtsrat in verschiedenen Industrieunternehmen)

Ing. Mag. Johannes Bock (Managing Director der BECOM Group)

