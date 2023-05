„Am Schauplatz Gericht“-Ausgabe „Ich weiß, was du getan hast“ am 25. Mai um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Am Schauplatz Gericht“ beschäftigt sich am Donnerstag, dem 25. Mai 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit Konflikten, die als ganz normale Gerichtsprozesse begannen, sich dann aber immer weiter hochgeschaukelt haben und zunehmend eskalierten. Es kam zu wechselseitigen Anzeigen und Klagen wegen aller möglichen angeblichen Verfehlungen der jeweils anderen Seite, ging immer stärker ins Persönliche und irgendwann nahm die „Feindbeobachtung“ absurde Ausmaße an.

Fall 1: Frau P. bemerkte zufällig, dass bei dem Auto, das sie benutzt, ein GPS-Sender angebracht worden war. Offenbar weil jemand sie überwachen wollte. Dieses „Tracking“ war aber nur der Höhepunkt eines hartnäckigen Konflikts, der als arbeitsrechtliche Auseinandersetzung begonnen hatte. Aktenkundig sind Verfahren bei der Datenschutzbehörde, jede Menge anonymer Anzeigen bei der Gebietskrankenkasse und bei der Finanz, Anzeigen wegen gefährlicher Drohung und Verleumdung, und zu guter Letzt streitet man vor Gericht derzeit um Schadenersatz wegen der psychischen Folgen durch das Tracking.

Fall 2 führt in eine Welt, die in Österreich zwar sehr präsent ist, in die Außenstehende aber nicht leicht Einblick bekommen. In die chinesische Community, konkret in deren Gastronomieszene. „Am Schauplatz Gericht“ hat einen Prozess-Marathon dokumentiert, der um verschiede Szenelokale geführt wird. Die Intensität, mit der auch dort gelegentlich gestritten wird, ist jedenfalls erstaunlich. Von Schlägern, die angeblich Prozessgegner verprügeln sollen, ist die Rede, und auch manche österreichische Anwälte, die für die Gerichtsverfahren engagiert wurden, agieren durchaus angriffig. Einer griff zu prozessualen Mitteln, die den gegnerischen Advokaten so verärgerten, dass er anregte, eine mögliche psychische Beeinträchtigung des Kollegen zu überprüfen.

