Steuerberater:in des Jahres 2023: Zwei Auszeichnungen für Deloitte

Wien (OTS) - Österreichs beste Steuerberaterinnen und Steuerberater sind gekürt. Auch das Beratungsunternehmen Deloitte wurde bei den „Steuerberater:in des Jahres“-Awards ausgezeichnet: Gabriele Holzinger und Stefan Hübner konnten sowohl ihre Kundinnen und Kunden als auch die Fachjury überzeugen.



Jedes Jahr kürt die IFA AG gemeinsam mit der Tageszeitung „Die Presse“ sowie Lexis Nexis die besten Steuerberaterinnen und Steuerberater des Landes. Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in den Wiener Sofiensälen wurden am 23. Mai die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger verkündet.



In der Fachkategorie „Internationales und Konzernsteuerrecht“ konnte Deloitte Partnerin Gabriele Holzinger überzeugen. Die Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin betreut zahlreiche nationale und internationale Klienten und hat ihren fachlichen Schwerpunkt unter anderem auf den Bereich Transfer Pricing gelegt. „Mein Team und ich freuen uns sehr über den Award. Es zeigt uns, dass unser Einsatz und die persönliche Betreuung von unseren Klientinnen und Klienten gesehen und wertgeschätzt wird“, so Holzinger.



Die Wahl in der Kategorie „Umgründungen“ fiel auf Stefan Hübner, Partner bei Deloitte Österreich. Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater hat er sich auf die Bereiche Körperschaftsteuer, Restrukturierungen und internationales Steuerrecht spezialisiert. „Die Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung für die tägliche Arbeit, die mein Team und ich leisten – es ist schön zu sehen, wie zufrieden unsere Kundinnen und Kunden mit unserem Service sind“, freut sich Stefan Hübner.



Im Rahmen der „Steuerberater:in des Jahres“-Awards hatten Kundinnen und Kunden österreichweit die Möglichkeit, die Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer ihres Vertrauens in insgesamt neun Kategorien sowie je Bundesland eine Kanzlei zu nominieren. Eine ausgewiesene Fachjury wählte im Anschluss die Gewinnerinnen und Gewinner.



Zum Download:

Foto der Preisträger:innen Stefan Hübner und Gabriele Holzinger Credits Deloitte

Foto Gabriele Holzinger Credits Deloitte

Foto Stefan Hübner Credits Deloitte



Deloitte Österreich ist der führende Anbieter von Professional Services. Mit mehr als 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 13 Standorten werden Unternehmen und Institutionen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory betreut. Kundinnen und Kunden profitieren von der umfassenden Expertise sowie tiefgehenden Branchen-Insights. Deloitte Legal und Deloitte Digital vervollständigen das umfangreiche Serviceangebot. Deloitte versteht sich als smarter Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich. Der Deloitte Future Fund setzt Initiativen im gesellschaftlichen und sozialen Bereich. Als Arbeitgeber verfolgt Deloitte den Anspruch, "Best place to work" zu sein. Mehr unter www.deloitte.at.



Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), dessen globales Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundene Unternehmen innerhalb der „Deloitte Organisation“. DTTL („Deloitte Global“), jedes ihrer Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige, unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen. DTTL erbringt keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/about.

Deloitte Legal bezieht sich auf die ständige Kooperation mit Jank Weiler Operenyi, der österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im internationalen Deloitte Legal Netzwerk.

Rückfragen & Kontakt:

Deloitte Österreich

Mag. Armin Nowshad

Head of Corporate Communications

+43 1 537 00 8556

arnowshad @ deloitte.at

www.deloitte.at