10. Bezirk: Show „Falco Forever“ am 27.5. im Tivoli-Saal

Wien (OTS) - Musikalische Erinnerungen an den international bekannten Sänger „Falco“ (alias Johann „Hans“ Hölzel, 1957 – 1998) präsentiert am Samstag, 27. Mai, der routinierte Wiener Entertainer und Imitator Michael Patrick Simoner im Böhmischen Prater in Wien-Favoriten. Um 19.30 Uhr beginnt die Show „Falco Forever“ im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c). Simoner bezeichnet sich als „Der Apostel des Falken“ und wird bei dem „Tribute“-Auftritt von 2 charmanten Vokalistinnen und Tänzerinnen begleitet. Die Ähnlichkeit mit der Stimme, mit der Gestik und mit dem Erscheinungsbild des Stars ist verblüffend. Einlass: 18.00 Uhr. Der Eintritt zu der Konzert-Veranstaltung des Vereins „Kulturring Favoriten“ ist kostenlos. Infos über Michael Patrick Simoner im Internet: www.falco-forever.com.

Dieser Abend wird durch den Bezirk unterstützt. Der in einem Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof in Wien beigesetzte „Falco“ hat vormals zahlreiche erfolgreiche Tonträger veröffentlicht, darunter die Lieder „Der Kommissar“, „Rock Me Amadeus“, „The Sound Of Music“, „Vienna Calling“, „Jeanny“, „Nie mehr Schule“ und „Maschine brennt“. Wissenswertes über den Star publiziert die „Falco Privatstiftung“ im Internet: www.falco.at.

Allgemeine Informationen:

Falco (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Falco

Unterhaltung im Böhmischen Prater: www.böhmischer-prater.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

