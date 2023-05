QUEERING THE BELVEDERE

Das Belvedere feiert vom 31. Mai bis 29. Juni 2023 den Pride Month

Queering the Belvedere ist unser Beitrag zu einer Gesellschaft, die von Vielfalt und Toleranz lebt, und unser Bekenntnis zu den Forderungen der LGBTIQ+-Community nach Gleichberechtigung und Teilhabe Generaldirektorin Stella Rollig

Wien (OTS) - In einer Zeit zunehmender Anfeindungen zeigt sich das Belvedere im Jubiläumsjahr 2023 mehr denn je solidarisch mit der queeren Gemeinschaft und ihren Forderungen.

Seit 2019 nimmt das Museum den Pride Month zum Anlass, um neue Lesarten seiner Sammlungsschätze anzubieten und Begegnungsräume zu öffnen. Regenbogenfahnen vor den Standorten des Belvedere, thematische Akzente in der Kunstvermittlung sowie die Veranstaltungsreihe Public Program und das Community-Outreach-Programm setzen ein Signal für Weltoffenheit und Inklusion. Ausgehend von der heute als queer gelesenen Figur des Prinzen Eugen von Savoyen, des Bauherrn des Belvedere, werden Sammlung und Geschichte des Hauses auf queere Inhalte hin untersucht.

Queeres Filmprogramm

Das Programm startet am 31. Mai mit einem Filmscreening und einem Artist Talk mit der Filmemacherin und Professorin Jyoti Mistry, die sich mit Race, Geschlecht und Sexualität im Kontext von Archiven beschäftigt – eine Kooperation mit tfm – Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien. Am 15. Juni setzen Guilherme Maggessi und Rafał Morusiewicz ihren Screening-Zyklus Turning/Turns im Blickle Kino fort und präsentieren Filme von Marie Luise Lehner, Pol Merchan, Hogan Seidel und Jacques Simha. Ein weiteres cineastisches Highlight ist die Wienpremiere von C-TV (Wenn ich Dir sage, ich habe Dich gern...) in Anwesenheit der Filmemacherinnen Eva Egermann und Cordula Thym am 16. Juni im Blickle Kino des Belvedere 21.

Queere Rundgänge

Bei der Queer History Tour Favoriten am 1. Juni führen die Theaterwissenschaftler*innen Gin Müller und Birgit Peter durch den 10. Wiener Gemeindebezirk: vom Drehort des historischen Monumentalfilms Sodom und Gomorrha (1921/22) im Kurpark Oberlaa zum Böhmischen Prater, durch das „Kreta-Viertel“ zum Reumannplatz. Am 6. und am 13. Juni steht Prinz Eugayn im Fokus von geführten Rundgängen durch das Obere Belvedere. Kunstvermittlerin Carola Fuchs zeigt verborgene Narrative in der Kunstgeschichte auf. Vom Barock bis zur Moderne werden queere künstlerische Praxen und ihre Repräsentation im Laufe der Zeit untersucht.

Queering Über das Neue

In der Ausstellung Über das Neue im Belvedere 21 stellt Kuratorin Christiane Erharter am 15. Juni Kunstwerke mit queeren Bezügen von Gabriele Edlbauer und Julia S. Goodman, Guilherme Maggessi und Rafał Morusiewicz, Heti Prack sowie Anna Spanlang vor. Außerdem präsentiert sie den Ausstellungsbeitrag des Queer Museum Vienna mit Masha Godovannaya, Soohoon Lee, Marija Šabanović und Ciwan Veysel. Am 29. Juni findet schließlich ein Performanceabend mit queer-feministischen Beiträgen von mirabella paidamwoyo* dziruni, Lukas Gritzner, Valentino Skarwan, Julischka Stengele, Suchart Wannaset und Judith Rohrmoser (G-Udit) im Belvedere 21 statt.

Drag-Lesung für Kinder

In diesem Jahr lädt das Belvedere auch Familien zu einer Veranstaltung im Rahmen des Queering-Programms ein. Gefeiert wird der Regenbogenmonat Juni mit allen Farben der Kunst und des Miteinanders. Am 14. Juni findet eine Kinderbuchlesung mit Dragqueen Candy Licious im Oberen Belvedere statt. Bei einer Tour durch das Museum staunen Kinder und ihre Familien über kunterbunte Tupfen und Pinselstriche in den Gemälden und lauschen gemeinsam den farbenfrohsten Geschichten.

Programmgestaltung: Christiane Erharter, Claudia Slanar (Kuratorinnen) und Carola Fuchs, Markus Haller, Philipp Reichel-Neuwirth (Kunstvermittlung)

Programmübersicht Queering the Belvedere 2023:

www.belvedere.at/queering-belvedere-2023

