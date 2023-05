Auszeichnung „Steuerberater:in des Jahres 2023“: IFA AG und Die Presse kürten Österreichs beste Steuerberater:innen

IFA AG und Die Presse zeichneten mit dem begehrten Award die besten Steuerberater:innen des Landes aus

Feierliche Verleihung am 23. Mai in den Wiener Sofiensälen mit

Keynote-Speaker Bundesfinanzminister Dr. Magnus Brunner

Rund 16.000 Nominierungen unterstreichen die Wertschätzung der Branche und des Awards

Die Preisträger:innen des renommierten Awards „Steuerberater:in des Jahres“ stehen fest: Am 23. Mai prämierte die IFA AG, Österreichs Spezialist für direkte Immobilieninvestments für vorwiegend private Investor:innen, gemeinsam mit der Tageszeitung „Die Presse“ und Kooperationspartner LexisNexis bereits zum neunten Mal Spitzenleistungen österreichischer Steuerexpert:innen. Ein Highlight des Abends in den Wiener Sofiensälen war die Keynote von Finanzminister Dr. Magnus Brunner. Prämiert wurden die Gewinner:innen in sieben Fachkategorien und neun Bundesländer-Wertungen. Auch heuer wurden zwei Sonderpreise vergeben: Mit dem Ehrenpreis für das Lebenswerk wurde Mag. Dr. Alfred Brogyányi gewürdigt. Er erhielt diese Auszeichnung für sein langjähriges Wirken als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, als Ehrenpräsident der Vereinigung Österreichischer Wirtschaftstreuhänder sowie als Mitglied diverser Fachsenate und der Prüfungskommission für Wirtschaftsprüfer der Kammer der Wirtschaftstreuhänder. Als Auszeichnung für die beste Steuerberater-Prüfung erhielt Mag. Maximilian Henhofer den „Rookie of the Year“-Award. Die Vergabe dieses besonderen Preises am Beginn der Berufslaufbahn erfolgt in Kooperation mit der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Außerordentliche Expertise für wirtschaftlichen Erfolg

„Österreichs Steuerberaterinnen und Steuerberater haben sich im vergangenen Jahr mit Kompetenz, Beratungsqualität und Einsatzbereitschaft als zuverlässige Partner für heimische Unternehmen ausgezeichnet. Sie leisten einen maßgeblichen Beitrag für einen starken und zukunftsfitten Wirtschaftsstandort Österreich. Besonderen Dank auch für die gute Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Finanzverwaltung und Förderstellen, bei der die Steuerfachexpertinnen und -experten des Landes maßgeblich mitwirken“, unterstrich Finanzminister Dr. Magnus Brunner in seiner Keynote.

„Der Award ‚Steuerberater:in des Jahres‘ steht für absolute Spitzenleistungen österreichischer Steuerexpert:innen. Diese Exzellenz würdigen wir heuer bereits das neunte Jahr. Gemeinsam mit unseren Partnern holen wir damit jene vor den Vorhang, die tagtäglich hinter den Kulissen wirtschaftlichen und finanziellen Erfolg ihrer Klient:innen ermöglichen. Vielen Dank an alle österreichische Unternehmer:innen und Freiberufler:innen, die sich an der Nominierung beteiligt und abgestimmt haben sowie an die Mitglieder der Fachjury. Allen österreichischen Steuerberater:innen gebührt höchste Anerkennung und ich gratuliere allen Preisträger:innen herzlich zur verdienten Auszeichnung“, würdigte IFA Vorstand DI Michael Baert die Prämierten.

„Wie ihre Klient:innen profitieren auch unsere Leser:innen von sachkundigen Analysen und zuverlässigen Informationen der österreichischen Steuerberater:innen. Mit dem ‚Steuerberater:in des Jahres 2023‘-Award erfahren die Preisträger:innen und die gesamte Branche wohlverdiente Anerkennung für umfassende Leistungen“, so Gerhard Hofer, stellvertretender Chefredakteur der Tageszeitung „Die Presse“.

Fachjury und Publikumsvoting prämieren exzellente Leistungen



Während der Nominierungsphase von Jänner bis Anfang April konnten Unternehmer:innen und Freiberufler:innen ihre Favorit:innen ins Rennen um die begehrte Branchenauszeichnung schicken. Insgesamt sind 15.964 Nominierungen eingelangt. Diese hohe Anzahl der Votings unterstreicht die enorme Wertschätzung gegenüber der Branche. Die Auswahl der Preisträger:innen in den acht Fachkategorien erfolgte nach Ende der Nominierungsphase anhand einer Shortlist durch eine Fachjury aus Expert:innen der Immobilien-, Banken- und Finanzbranche. Die Preisträger:innen der Bundesländer-Wertungen entschied die Anzahl der eingelangten Votings.

Preisträger:innen der Fachkategorien



Umgründungen: Mag. Dr. Stefan Hübner | Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Dr. Stefan Hübner | Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH Private Clients: Prof. Dr. Friedrich Fraberger LL.M. | KPMG Austria GmbH

Prof. Dr. Friedrich Fraberger LL.M. | KPMG Austria GmbH Immobilien- und Bauwirtschaft: MMag. Maria Winklhofer | Raml und Partner Steuerberatung GmbH

MMag. Maria Winklhofer | Raml und Partner Steuerberatung GmbH Tourismus und Hotellerie: KommR Silvia Musial MBA CMC | mc tax Steuerberatung GmbH

KommR Silvia Musial MBA CMC | mc tax Steuerberatung GmbH Internationales und Konzernsteuerrecht: Mag. Gabriele Holzinger | Deloitte Services Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mag. Gabriele Holzinger | Deloitte Services Wirtschaftsprüfungs GmbH Kleine und mittlere Unternehmen: Mag. Monika Seywald | TPA Steuerberatung GmbH

Mag. Monika Seywald | TPA Steuerberatung GmbH Freie Berufe: Mag. Dr. Patricia Andretsch | BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Preisträger „Allrounder Bundesland“



Burgenland: GCT Gneist Consulting Team Steuerberatung GmbH

GCT Gneist Consulting Team Steuerberatung GmbH Kärnten: ALPEN-ADRIA Steuerberatung GmbH

ALPEN-ADRIA Steuerberatung GmbH Niederösterreich: KPS Partner Steuerberatung | Wirtschaftsprüfung GmbH

KPS Partner Steuerberatung | Wirtschaftsprüfung GmbH Oberösterreich: Raml und Partner Steuerberatung GmbH

Raml und Partner Steuerberatung GmbH Salzburg: KPMG Austria GmbH

KPMG Austria GmbH Steiermark: CONFIDA Steiermark Steuerberatung GmbH

CONFIDA Steiermark Steuerberatung GmbH Tirol: Pardeller Steuerberatung und Unternehmensberatung GmbH & Co KG

Pardeller Steuerberatung und Unternehmensberatung GmbH & Co KG Vorarlberg: RTG Dr. Rümmele Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG

RTG Dr. Rümmele Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG Wien: TPA Steuerberatung GmbH

Preisträger „Rookie of the Year“

Mag. Maximilian Henhofer

Preisträger „Lebenswerk

Mag. Dr. Alfred Brogyányi

Die Fachjury

André Exner | Wirtschaftsjournalist

Dr. Konrad Gröller | Freshfields Bruckhaus Deringer

Mag. Alexandra Habeler-Drabek | Erste Bank Österreich

Dr. Cattina Maria Leitner | DORDA Rechtsanwälte GmbH

Dr. Heimo Scheuch | Wienerberger AG

Alexander Schütz | C-QUADRAT Investment AG

Mag. Erwin Soravia | SORAVIA

Über IFA – Institut für Anlageberatung

IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten der größte Anbieter für Direktimmobilieninvestments in Österreich. Für mehr als 7.800 vorwiegend private Investor:innen verwaltet IFA über 2,6 Milliarden Euro - und das schon seit mehr als 4 Jahrzehnten. Der Projekthorizont reicht von geförderten Wohnbauentwicklungsprojekten (Bauherrenmodellen) über exklusive Prime-Investments (Immobilien mit historischer Architektur bzw. Quartiersentwicklungen) bis zu Anleiheemissionen für kurz-, mittel- und langfristige Investitionsmöglichkeiten ab 10.000 Euro. Die IFA AG ist eine Tochter von SORAVIA, einem der führenden Immobilienkonzerne in Österreich und Deutschland. www.ifa.at

