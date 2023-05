Magenta verbindet Familien: Mobilfunktarife ab 10 Euro und ohne Servicepauschale

Wien (OTS) -

Top-Angebote für Familienmitglieder und Partner von bestehenden Mobilfunkkunde

40 GB um 10 Euro im Tarif SIM-Only S ohne Servicepauschale

attraktive Tarife mit Smartphon

Zusätzlich 25 Euro Einmalbonus pro Anmeldung für Vertragsinhaber

Magenta Telekom lässt mit einem neuen Mobilfunk-Portfolio für Familien aufhorchen. „Magenta Family“ verbindet bestehende Magenta Kunden mit deren Kindern und Partnern: Für nur 10 Euro monatlich gibt es 40 GB Datenvolumen, dazu entfällt die Servicepauschale für jeden zusätzlich angemeldeten Tarif. Neben dem SIM-Only-Angebot bietet Magenta auch sehr attraktive Tarife mit Smartphone. Neben Bestandskunden gelten die attraktiven Angebote auch für Neukunden, die mehr als einen Handytarif anmelden.



Kinder oder Partner anmelden und 25 Euro Bonus erhalten



Wer als Magenta Kunde weitere Handyverträge für Kinder oder Partner anmeldet, profitiert pro zusätzlichem Vertrag von einem Bonus. In den ersten Wochen des Angebotes erhalten die Vertragsinhaber einen Einmalbonus in der Höhe von 25 Euro für jeden neu angemeldeten Mobilfunktarif.



Zufriedene Kunden sollen noch zufriedener werden



Rodrigo Diehl, CEO von Magenta Telekom, über das Ziel von Magenta Family: „Wir sprechen gezielt bestehende Kundinnen und Kunden an, die für ihre Kinder oder ihren Partner einen attraktiven und leistungsstarken Handyvertrag suchen. Sie sollen wissen: Bei Magenta bekommen sie alles aus einer Hand in unserem besten Netz. Für uns ist loyal nicht egal und deshalb machen wir unseren treuen Kundinnen und Kunden dieses besondere Angebot – ganz nach dem Motto ‚Verbindet euch mehr mit eurer Familie und euren Lieben.‘“



Start am 25. Mai mit 360-Grad-Kampagne



Das neue Familien-Portfolio von Magenta geht am 25. Mai an den Start. Begleitet wird das Angebot von einer 360-Grad-Kampagne, die neben TV, Radio und Print ab Anfang Juni auch in Online-Medien zu sehen ist.

Rückfragen & Kontakt:

Magenta Telekom

(T-Mobile Austria GmbH)

Mag. Christian Traunwieser

Pressesprecher

+43 676 8200 8207

christian.traunwieser @ magenta.at