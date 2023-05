eBazar der Wiener Schulen

Die Pädagogische Hochschule Wien lud unter dem Motto „Digital bilden – Fächer verbinden“ zum diesjährigen eBazar ein.

Wien (OTS) - Digitale Grundbildung, Künstliche Intelligenz, Sprachbots und Digitale Kulturvermittlung, das sind Schlagworte, die an der Pädagogischen Hochschule Wien mit viel Leben erfüllt wurden. Sowohl Bundesminister Martin Polaschek als auch Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr hoben bei der feierlichen Eröffnung die Wichtigkeit der Themen hervor, und Rektorin Barbara Herzog-Punzenberger unterstrich dabei, dass die PH Wien sich der Verantwortung sehr gut bewusst sei, diese Inhalte in der Aus-, Fort- und Weiterbildung zu verankern, und auf dem neuesten Stand zu bleiben. Beim eBazar war deutlich zu sehen, dass Innovationen und technische Entwicklungen nicht nur Kinderaugen zum Strahlen bringen, Entdeckungsgeist und Neugier brauchen alle, die sich mit den Themen der Zukunft auseinandersetzen. „Wir setzen hier ganz klare Zeichen, denn an der PH Wien, dem Urban Diversity Campus, ist Digitalisierung ein wichtiger Schwerpunkt“, unterstreicht Rektorin Barbara Herzog-Punzenberger das langjährige Engagement der Kolleg:innen an der PH Wien und deren umfassende Expertise auch in diesem Bereich.

