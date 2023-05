Neu im PR-Desk: Text-Converter by APA-Comm

KI-basierter Text-Converter wandelt Texte in andere Textsorten um – Integration in sichere Umgebung des PR-Desk – derzeitiger Fokus auf Social Media Postings – weitere Ausbaustufen folgen

Wien (OTS) - Generative Künstliche Intelligenz durchdringt derzeit alle Branchen und bringt auch für die PR- und Kommunikationsverantwortlichen völlig neue Möglichkeiten mit sich. APA-Comm hat einen KI-basierten Text-Converter entwickelt, der Texte wie z.B. Presseaussendungen auf Knopfdruck in Twitter- und Facebook-Postings sowie LinkedIn-Beiträge umwandelt. Für das auf GPT-4 basierende Tool wurde auf die Expertise der APA im Prompt Engineering zurückgegriffen, und mit der Integration in die Plattform des PR-Desk von APA-Comm für eine sichere Umgebung gesorgt.

Prompting-Expertise der APA

Im Rahmen der Veranstaltung „KI – Revolution oder überschätzter Hype?“ gab APA-OTS-Geschäftsführerin Julia Wippersberg heute, Dienstagvormittag, den Launch des Text-Converters by APA-Comm bekannt. Einen großen Vorteil gegenüber vielen derzeit am Markt verfügbaren generativen Texteditoren sieht Julia Wippersberg in der notwendigen Vorarbeit des Prompten: „Der Text-Converter zielt darauf ab, unseren Kund:innen Routine-Tätigkeiten abzunehmen. Keine PR-Expertin und kein Kommunikationsverantwortlicher muss ein Profi im Text-Prompting sein, um das beste Ergebnis aus dem KI-Text-Converter herauskitzeln zu können – dafür sorgt unsere Prompt Engineer“, so Wippersberg.

Human-in-the-loop

Der Text-Converter basiert auf der aktuellen GPT-4-Version und wandelt die vom User oder von der Userin eingegebene Information für den Zieltext automatisch um. Wie bei allen generativen Texteditoren gilt es jedoch immer, das Textergebnis vor Verwendung nach Qualitätskriterien und inhaltlicher Korrektheit zu überprüfen.

Laufende Weiterentwicklung

„Wir legen das Ganze Schritt für Schritt, Prompt für Prompt an. Soll heißen: Wir starten in der derzeitigen MVP-Phase (MVP bedeutet: Minimum Viable Product) bewusst mit einem Fokus auf die Text-Umwandlung für Social Media Channels und werden unseren Service kontinuierlich weiterentwickeln“, so Wippersberg. Weitere Ausbaustufen umfassen das automatisierte Erstellen von Zusammenfassungen und Titelvorschlägen sowie die Umwandlung in neue Textgattungen wie z.B. Newsletter inklusive Betreff-Vorschläge und Blogbeiträge. Mit Hashtags oder Emojis passt der Text-Converter schon jetzt die Zieltexte je nach Zielgruppe oder Einsatzzweck an.

Service: Weitere Informationen zum Text-Converter by APA-Comm

Über APA-Comm:

APA-Comm ist die gemeinsame Marke der auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierten APA-Tochterunternehmen APA-OTS Originaltext-Service GmbH und APA-DeFacto Datenbank und Contentmanagement GmbH. Sie richtet sich an PR- und Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten und vereint sämtliche Dienstleistungen sowie Anwendungen der APA für professionelle Kommunikationsprozesse: Produktion (Foto, Video, Podcasts, Grafik), Medien-, Bild- und Journalist:innendatenbanken, Rechercheservices, Verbreitung von Presseinformationen, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring oder Erfolgsmessung.

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

kommunikation @ apa.at

http://www.apa.at