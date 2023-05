Nahezu jeder zweite neue BMW oder MINI in Österreich bereits elektrifiziert

Salzburg (OTS) - Die Marke BMW steigerte in Österreich in den ersten Monaten des Jahres den Absatz von vollelektrischen Fahrzeugen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um über 50 Prozent. Per April 2023 liegt der Anteil an elektrifizierten BMW und MINI Fahrzeugen (vollelektrisch und Hybrid) bei rund 44 Prozent – das heißt nahezu jeder zweite neue BMW oder MINI wird bereits als voll – oder teilelektrische Version gekauft. Bei der Marke BMW beträgt der Anteil an elektrifizierten Fahrzeugen bereits 46 Prozent.

Bereits heute ist rund jeder vierte neu ausgelieferte BMW in Österreich vollelektrisch. Weltweit betrachtet wird 2024 voraussichtlich mindestens jeder fünfte Neuwagen der BMW Group über einen vollelektrischen Antrieb verfügen, 2025 jeder vierte und 2026 bereits rund jeder dritte.

Bereits wenige Monate nach seiner Markteinführung ist der BMW iX1 mit über 400 Neuzulassungen per April 2023 der beliebteste vollelektrische BMW Österreichs. Bereits über 50 Prozent der bis April 2023 verkauften BMW X1 waren vollelektrisch.

Knowhow aus und Investitionen in den Wirtschaftsstandort Österreich

Das BMW Group Werk Steyr geht in eine technologieoffene Zukunft: Ab 2025 werden in Steyr die E-Antriebe der nächsten Generation entstehen – und zwar sowohl im Bereich der Produktion als auch der Entwicklung. Für diesen Kompetenzausbau investiert die BMW Group bis 2030 rund eine Milliarde Euro. Durch die enorme Kapazitätserweiterung bleibt das Werk im oberösterreichischen Steyr weiterhin der führende Antriebsstandort der BMW Group.

