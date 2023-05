Johanna-Dohnal-Preisverleihung im Palais Epstein

Ein Stipendium und drei Förderpreise wurden für Arbeiten verliehen, die die Geschlechterdemokratie vorantreiben

Wien (OTS/SK) - Zum 17. Mal fand am 22.5.2023 die Verleihung der Johanna-Dohnal-Preise statt. Die Preise werden seit 2004 an junge Wissenschafterinnen verliehen, die mit ihrer Forschung einen wichtigen Beitrag für mehr Geschlechterdemokratie leisten. Die feierliche Preisverleihung fand in Kooperation der SPÖ-Frauen, des SPÖ-Parlamentsklubs und des Johanna-Dohnal-Archivs im Palais Epstein statt. Die Preisträgerinnen werden jedes Jahr von einer Jury ausgewählt. Die Preisgelder werden von Pat*innen gestiftet. Für die Vergabe der Preise ist das Johanna-Dohnal-Archiv verantwortlich. ****

SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende und -Frauensprecherin Eva-Maria Holzleitner gratulierte den Preisträgerinnen und betonte die Wichtigkeit der feministischen Forschung, um die Gleichstellung voranzutreiben. „Johanna Dohnal hat mit den Frauen Errungenschaften wie die Fristenregelung erkämpft. Heute gilt es, alle Kräfte zu bündeln, um uns gegen konservative und reaktionäre Angriffe zur Wehr zur setzen und weitere Fortschritte für die Frauen durchzusetzen“ so Holzleitner.

Für die Jury ehrten Univ.-Doz.in Dr.in Maria Mesner, Univ.-Prof.in Dr.in Gabriella Hauch und Dr.in Karin Neuwirth in ihren Laudationes die Arbeiten der Preisträgerinnen.

Johanna-Dohnal-Stipendium:

Anna Fliri

VALIE EXPORT, Körperkonfigurationen

Zur politischen Anatomie von Körper und Architektur

Johanna-Dohnal-Förderpreise:

Klara Kinnl

Rechte Frauen und Frauenrechte

Leda Sutlović

Interpreting Post-Socialist Gendered Transformations through Feminist Institutionalism, Ideas and Knowledge – The Case of Croatia (1970-2010)

Barbara Wucherer

Verschulden und Zerrüttung bei der Ehescheidung und dem nachehelichen Unterhalt: eine Untersuchung aus interdisziplinärer Sicht de lege lata und de lege ferenda

