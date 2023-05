Feierliche Eröffnung des Computational Empowerment Labs am 22.5.23 am Zentrum für Lehrer*innenbildung, Universität Wien

Ein Labor mit innovativen, digitalen Bildungstechnologien für Lehramtsstudierende und Forscher*innen am Arbeitsbereich "Digitalisierung im Bildungsbereich"

Computational Empowerment soll Menschen ermöglichen eine aktive Haltung gegenüber der Digitalisierung und den damit verbunden Diskursen - wie derzeit zum Beispiel der Nutzung von KI in der Schule - einzunehmen Prof. Fares Kayali

Im „Computational Empowerment Lab“ können sich Lehramtsstudierende mit innovativen, digitalen Technologien für den Schulalltag, auseinandersetzen. Forscher*innen dient das Lab zur Gestaltung und Evaluierung von Prototypen von digitalen Bildungstechnologien.

Bei der Eröffnung sprach Fares Kayali (Prof. für Digitalisierung im Bildungsbereich und Leiter des Labs): "Computational Empowerment soll Menschen ermöglichen eine aktive Haltung gegenüber der Digitalisierung und den damit verbunden Diskursen - wie derzeit zum Beispiel der Nutzung von KI in der Schule - einzunehmen" .

Die an Lehrer*innen gerichtete Broschüre „Computational Empowerment in der Praxis“ wurde vorgestellt. Sie wurde mit Unterstützung des BMBWF produziert.

Prof.in Yasmin Kafai (University of Pennsylvania) hielt die Keynote-Speech zum Thema “Directions for the Future of Computing Education”. Prof. Manfred Prenzel (Leiter des Zentrums) und Ronald Maier (Vizerektor für Digitalisierung) gaben Eröffnungsworte.

Im zweiten Teil der Eröffnung gab es die Möglichkeit das Lab anzusehen.

